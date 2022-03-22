أسهل طريقة لعمل القطايف في البيت بحشو الجبن الكريمي اللذيذ

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طريقة عمل القطايف في البيت، تعتبر القطايف واحدة من الحلويات التي ترتبط بشهر رمضان المبارك، والتي عرفت منذ سنوات بعيدة ومازالت حتى تلك اللحظة مشهورة ولها عشاق بالملايين، ويتم تحضير القطايف بالحشوات المختلفة سواء حادق أو حلو، فالتغير دائما مطلوب فلذلك تحرص ربات البيوت على إعداد القطايف بأكثر من طريقة، وتقديمها لأسرتها لكي تسعدهم بها لكونها واحدة من الوصفات المحببة من الجميع، ونوافيكم في هذا المقال أسهل طريقة لعمل القطايف في البيت.
أسهل طريقة لعمل القطايف في البيت
عادة ما يقوم ربات البيوت بشراء عجينة القطايف جاهزة من المحلات الخاصة بتجهيزها، ولكن في الفترة الأخيرة حرصت الكثير منهم على إعداد عجينة القطايف في البيت بكل سهولة، وتكون بنتيجة رهيبة جداً وأفضل من الجاهزة، وعادة ما يتم حشو القطايف بالمكسرات والمهلبية والجبن بكل أنواعها، واليوم قررنا أن نوافيكم طريقة القطايف بحشو الجبن الكريمي اللذيذ.
المكونات:
- كوب ونصف دقيق.
- ملعقة صغيرة خميرة.
- ملعقة صغيرة بكينج بودر.
- ملعقة كبيرة ونصف لبن بودر.
- ملعقة كبيرة سكر.
- 2 كوب من الماء الدافئ.
- قطر.
- زيت غزير للقلي.
- 3 كوب جبن عكاوي منقوع في الماء للتخلص من الملح.
طريقة التحضير:
- نحضر وعاء كبير ونضع به الدقيق مع الخميرة والبيكنج بودر والسكر واللبن البودر.
- نقلب المكونات جيداً حتى تتجانس، ثم نضيف مقدار الماء ونعجن حتى نحصل على عجينة لينة سائلة بعض الشيء.
- تغطى العجينة السائلة وتترك لمدة ساعة حتى تتخمر ويزداد حجمها.
- نحضر طاسة غير قابلة للالتصاق وترفع على النار، وتدهن بالقليل من الزيت، وننزل بمقدار من العجينة، وتترك دقائق حتى تظهر فقاعات بها وتتحمر من الأسفل.
- نكرر تلك الخوة لتنتهي كمية العجينة، وترص في صينية وتترك لتبرد تماماً.
- نقوم بحشو القطايف بالجبن الكريمي، ونقوم بإغلاقها بشكل جيد حتى لا تفتح وقت القلي.
- في زيت غزير بطاسة عميق، تقلى القطايف مع التقليب المستمر، حتى تتحمر القطايف من الجانبين.
- نخرج القطايف من الزيت وتوضع على الفور في الشربات البارد، وبعد ذلك تصفى من الزيت وتقدم بألف هنا.
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