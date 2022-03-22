نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خضروات قد تتحول إلى سم قاتل.. شاهد ما يحدث في جسمك إذا تناولت هذه الخضروات بدون طهي في المقال التالي

عمر شويل - جدة هناك كثير من الأشخاص يفضلون تناول الخضروات النية، حيث يعتقدون أنها أكثر صحية وتفيد الجسم أكثر من طهيها، ولكن هناك بعض الخضروات التى يفضل طهيها أولاً لتمد الجسم بالعناصر الغذائية المفيدة، كما إنها تكون صحية أفضل وتقلل من خطر الإصابة بأى ميكروب خارجى عليها، حيث عند طهى بعض الخضروات تقتل الميكروبات التى تعيش عليها وتصبح صحية أكثر للجسم، كما أن هذه الخضروات تكون دسمة وأكثر صلابة ولابد من طهيها لتصبح طرية أكثر وتقلل من عملية الهضم فى المعدة، حيث عندما يتناول الإنسان بعض الأكلات الدسمة تحتاج إلى عمليات هضم كثيرة، لذا سنوضح أهم الخضروات التى يجب طهيها.

خضروات يجب طهيها قبل تناولها

الخضروات التى سنوضحها لكم تحتاج إلى الطهي أولاً، قبل تناولها وعلى الرغم أنها من قائمة الخضروات، ويظن البعض بأن جميع الخضروات يفضل تناولها بدون طهي، إلا وأن هذه الأنواع لابد من طهيها أولا حفاظاً على صحة الجهاز الهضمي، وكذلك لتصبح طرية ويسهل على الإنسان تناولها، وتكون مليئة بالعناصر الغذائية والمعادن التى تمد الجسم بالعديد من الفتيامينات والبروتينات الهامة، فكل الخضروات التى سنوضحها لكم لابد من طهيها قبل تناولها.

1. الخضروات البراعمية

الخضروات البراعمية مثل القرنبيط والبروكلي والكرنب، وهذه الخضروات يقوم بعض الأشخاص بتناولها بدون طهى ولكنها تسبب انتفاخات شديدة فى المعدة والتهابات القولون، ويفضل طهيها قبل تناولها لتصبح أقل خطراً على المعدة ويسهل هضمها.

2. الباذنجان

يعتبر الباذنجان من الخضروات التى تسبب آلام المعدة عند تناوله بدون طهي، حيث يحتوى على مادة السولانين التى تهيج الجهاز الهضمي، لذا يفضل طهيه على البخار ليصبح أفضل صحياً، كما يصبح يحتوى على مضادات الأكسدة التى تحارب الأمراض الجسدية.

3. البطاطس

تناول البطاطس نية تضر الجسم بشكل كبير، حيث تحتوى على نسبة عالية من النشا وتحتاج إلى عمليات هضم كثيرة، لذا طهيها على البخار تصبح أكثر صحية.

4. الفاصوليا الحمراء

يفضل تناول الفاصوليا الحمراء بعد الطهي حيث أنها غنية بالعديد من العناصر الغذائية الهامة، ولكن عند تناولها بدون طهي تسبب الغثيان والدوخة والإسهال الشديد واضطرابات الجهاز الهضمي.