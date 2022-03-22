أسهل طريقة لعمل الجبنة الموتزاريلا الأصلية بنفس طعم الجاهز

الجبنة الموتزاريلا الأصلية من أشهر أنواع الجبن الإيطالي الذي يستخدم في كثير من الوصفات مثل البيتزا والفطائر والمكرونة والكثير من الأكلات حيث تكسب الطعام مذاق مميز ومحبب، كما أنها مغذية وذات قيمة غذائية عالية لأنها تحتوي على الحليب الطازج الذي يعد مصدر جيد للكالسيوم المهم لصحة العظام والأسنان، ويمكننا عمل الجبن الموتزاريلا في المنزل ببعض المكونات البسيطة وبنفس القوام المطاطي الذي تشتهر به، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني على أسهل طريقة لعمل الجبنة الموتزاريلا الأصلية في المنزل بنفس طعم وقوام الجاهز على طريقة آية حبيب.

مكونات عمل الجبنة الموتزاريلا الأصلية

سوف نقدم لكم المكونات اللازمة لعمل الجبن الموتزاريلا في المنزل بالمقادير المضبوطة التي تعطي أفضل النتائج، وهي كالتالي:-

4 لتر من الحليب كامل الدسم الطازج.

ملعقة صغيرة ونصف من ملح الليمون.

ملعقة كبيرة ممسوحة من ملح الطعام.

ربع ملعقة صغيرة من المنفحة مذابة في ربع كوب من الماء.

طريقة التحضير

يمكنك تحضير الجبن الموتزاريلا في المنزل بطريقة سهلة وسريعة، ولضمان الحصول على نتائج مميزة يجب الالتزام بالترتيب الصحيح لخطوات التحضير، وهي كما يلي:-

نذوب ملعقة صغيرة ونصف من ملح الليمون في نصف كوب ماء. في حله نضع أربع لترات من الحليب وخليط الماء وملح الليمون السابق ونقلب جيداً. ثم نرفع الخليط على نار متوسطة حتي يصبح الحليب دافئ وليس ساخن. بعد ذلك نطفئ النار ونضيف ربع ملعقة صغيرة من المنفحة مذابة في ربع كوب ماء ونغطي الحلة لمدة نصف ساعة. ثم نصفي الخليط بقطعة شاش نظيفة ونقوم بتشكيل الجبن إلى كرة ناعمة مع وضعها من وقت لآخر في قليل من السائل المستخرج من الجبن المضاف إليه ملعقة صغيرة من الملح مع مراعاة أن يكون السائل ساخن قليلاً لنحصل على القوام المطاطي للجبن. ثم نغلف الجبنة بكيس بلاستيك وتوضع في الثلاجة لحين الاستخدام في تحضير وصفات الطعام المختلفة.

فوائد الحليب

يتميز الحليب بالكثير من الفوائد لصحة الجسم، ومن أهمها ما يلي:-