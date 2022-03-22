نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل خبز الزبادي الطري بدون فرن وبطعم خطير في 10 دقائق فقط في المقال التالي
طريقة عمل خبز الزبادي الطري يعتبر هو نوع من أنواع المخبوزات ذات الطعم الرائع، والتي تتمتع بقوام هش طري جداً ويمكن تحضيره بسهولة في البيت، فالبعض يمكن أن تكون هي المرة الأولى لهم عند معرفة تحضير الخبز بالزبادي، فهي من الوصفات التي لقت قبولاً كبيراً من الجميع، حيث أن الزبادي تمنح الخبز الطراوة التي يحتاج لها ويكون مثل القطن تماماً، ومن الممكن وضع الحشوات المختلفة فيه عند تحضيره، أو تحضيره سادة دون أي إضافات وطعمه في الحالتين خطير جداً، وعند تحضيره فلا يحتاج لمكونات مكلفة ولا يحتاج أيضاً سوى 10 دقائق فقط، فتابعونا في هذا المقال لنوافيكم طريقة عمل خبز الزبادي الطري.
طريقة عمل خبز الزبادي الطري
في الوقت الحالي أصبح من السهل جداً على كل ربات البيوت إعداد الوصفات المختلفة في البيت بنفسها، سواء أصناف الحلويات أو الأكلات وحتى المعجنات، فقط كل ما عليها فقطط الالتزام بالمكونات والخطوات الصحيحة حتى تحصل على وصفة مضبوطة، وخبز الزبادي من الوصفات التي لقت قبولاً كبيراً من الجميع، ويمكن تحضيره بسهولة وبمكونات غير مكلفة.
مكونات خبز الزبادي:
- 3 كوب دقيق.
- 2 كوب زبادي.
- ملعقة كبيرة سكر.
- نصف كوب ماء دافىء.
- 3 ملاعق كبيرة زيت.
- ذرة ملح.
- ملعقة كبيرة خميرة فورية.
- ثلاثة ملاعق كبيرة حليب بودر.
طريقة تحضير خبز الزبادي الطري:
- نحضر وعاء كبير مناسب للعجن، ونقوم بنخل الدقيق أكثر من مرة فيه وهذا للتخلص من أي تكتلات به.
- في وعاء أخر نضع الزبادي والحليب البودر والملح والسكر، ونقلب المكونات كلها حتى تتجانس.
- نضيف الزيت للمكونات ونقلب، ثم ننزل بمقدار الدقيق تدريجياً مع استمر التقليب سواء باليدين أو من خلال العجان.
- نضع الماء الدافئ تدريجياً حسب احتياج العجينة، وتعجن المكونات جيداً للحصول على عجينة متماسكة وتترك ساعتين لتتخمر.
- تقسم العجينة إلى كورة متوسطة الحجم ومتساوية، ثم نفرد كل كرة لنحصل على شكل الخبز.
- نحضر طاسة كبيرة وتدهن بالقليل من الزيت وترفع على نار متوسطة، ونضع بها الخبز ويترك قليلاً حتى يظهر فقاعات ويتغير اللون، ونقلبه على الجانب الاخر ليتحمر أيضاً.
- تكرر نفس الخطوة لننتهي كمية عجينة خبز الزبادي كلها، ويرص الخبز في طبق ويغطى بفوطة نظيفة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة عمل خبز الزبادي الطري بدون فرن وبطعم خطير في 10 دقائق فقط على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.