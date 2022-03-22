طريقة عمل خبز الزبادي الطري بدون فرن وبطعم خطير في 10 دقائق فقط

طريقة عمل خبز الزبادي الطري يعتبر هو نوع من أنواع المخبوزات ذات الطعم الرائع، والتي تتمتع بقوام هش طري جداً ويمكن تحضيره بسهولة في البيت، فالبعض يمكن أن تكون هي المرة الأولى لهم عند معرفة تحضير الخبز بالزبادي، فهي من الوصفات التي لقت قبولاً كبيراً من الجميع، حيث أن الزبادي تمنح الخبز الطراوة التي يحتاج لها ويكون مثل القطن تماماً، ومن الممكن وضع الحشوات المختلفة فيه عند تحضيره، أو تحضيره سادة دون أي إضافات وطعمه في الحالتين خطير جداً، وعند تحضيره فلا يحتاج لمكونات مكلفة ولا يحتاج أيضاً سوى 10 دقائق فقط، فتابعونا في هذا المقال لنوافيكم طريقة عمل خبز الزبادي الطري.

طريقة عمل خبز الزبادي الطري

في الوقت الحالي أصبح من السهل جداً على كل ربات البيوت إعداد الوصفات المختلفة في البيت بنفسها، سواء أصناف الحلويات أو الأكلات وحتى المعجنات، فقط كل ما عليها فقطط الالتزام بالمكونات والخطوات الصحيحة حتى تحصل على وصفة مضبوطة، وخبز الزبادي من الوصفات التي لقت قبولاً كبيراً من الجميع، ويمكن تحضيره بسهولة وبمكونات غير مكلفة.

مكونات خبز الزبادي:

3 كوب دقيق.

2 كوب زبادي.

ملعقة كبيرة سكر.

نصف كوب ماء دافىء.

3 ملاعق كبيرة زيت.

ذرة ملح.

ملعقة كبيرة خميرة فورية.

ثلاثة ملاعق كبيرة حليب بودر.

طريقة تحضير خبز الزبادي الطري: