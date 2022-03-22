نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وداعاً لشراء الزبدة الجاهزة.. بكيلو حليب اعملي 3 كيلو زبدة فلاحي بطعم أحلي وأوفر من الجاهزة في المقال التالي
طريقة عمل الزبدة الفلاحي بكيلو حليب من أهم ما يجب أن تتعرف عليه كل ربة منزل لديها الرغبة في التحضير لمكون السمن الزبد لبلدي والطبيعي والخالي من أي مضار أو مواد دهنية خطيرة على الصحة، ومن خلال الآتي في تلك الفقرات القادمة نتعرف بالتفصيل على أهم المعلومات عن أفضل المكونات الأساسية لعمل أفضل نوع من أنواع الزبد الفلاحي المتميزة والتي لها العديد من المزايا والتي من أبرزها ما يلي في الفقرات القادمة مع بيان أهم المعلومات عن أفضل مكونات لها دور في عمل مكون الزبد الفلاحي.
طريقة عمل الزبدة الفلاحي بكيلو حليب
طريقة الزبدة الفلاحي في المنزل من الممكن أن تتم من خلال استعمال بعض المكونات مع كيلو حليب، وتعتبر تلك الطريقة من أفضل سبل الحصول على الزبدة الطبيعية والتي من أهم مزاياها طعمها المميز وكونها تعد من أقوى مكسبات الطعم حيث تعتبر لوصفات المحضرة من الزبد الطبيعي بطعم أفضل كثيرا مما لو تم استعمال أنواع الزبدة النباتية الضارة والتي لها العديد من المخاطر التي تقبع على صحة الجسم أهمها تراكم الدهون الثلاثية بالجسم وانسداد الشرايين ومن الممكن تفادي مخاطر الزبد الطبيعي بعمل الزبد الطبيعي في البيت، ومن أهم المكونات ما يلي في الفقرة التالية.
مكونات لعمل الزبدة الفلاحي
من بين أهم المكونات الأساسية لعمل الزبد الفلاحي ما يلي:
- كيلو حليب.
- زجاجتان فارغتان.
- ملعقة من الخل.
- ملعقة من الليمون.
- مكعبات ثلج.
- وعاء ملائم.
- علبة محكمة الغلق.
طريقة التحضير للوصفة
من الممكن أن يتم التحضير للوصفة من خلال الاتباع للخطوات الآتية:
- الخطوة الأولى تكون باستعمال الزجاجتين ووضع الحليب فيهما.
- إحكام غلق الزجاجتين بشكل جيد.
- نترك الحليب حتى نجد أنه قد قطع تماما.
- بعد أن يقطع الحليب لا بد من الرج الجيد للزجاجتين.
- يتم وضع الحليب في الوعاء الملائم ويقلب مع الخل والليمون.
- أضيفي مكعبات الثلج مع الحليب باستمرار.
- نجد أن الزبد يزيد انفصاله عن الحليب والسوائل تماما.
- الكتل الدهنية المتكونة هي الزبد الطبيعي، قومي بتصفيته تماما وتشيكله لكرات وضعيه في العلبة محكمة الغلق وتحفظ بالثلاجة.
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