طريقة مفصلة لتحضير الكنافة بالجبنة الفلسطينية في المنزل بمكونات بسيطة وخطوات سهلة

اقترب موعد شهر رمضان المبارك والذي ينتظره العديد من المسلمين في جميع أنحاء الدول العربية والإسلامية ويبحث العديد من السيدات عن أنواع للحلويات جديدة ويحبها الضيوف والأطفال ونقدم لكم الكنافة بالجبنة الفلسطينية والتي اشتهرت بشكل واسع خلال الفترة الأخيرة فهي ذات مذاق رائع ومميز ولذيذ والكثير يذهب للمطاعم حتي يتناولونها بمبالغ مالية باهظة الثمن، ولذلك في هذا المقال سوف نتعرف على طريقة لعمل الكنافة بالجبنة الفلسطينية لتقومي بتحضيرها في المنزل بمكونات اقتصادية كل ما عليك فعله هو متابعة الخطوات بدقة فتابعونا لمعرفة الطريقة بالتفصيل.

مقادير الكنافة النابلسية الفلسطينية بالجبنة

نصف كيلو من الكنافة.

نصف كوب من الزبدة الفلاحي.

كوب ونصف من السكر البودر.

شربات.

مكسرات.

طريقة عمل الكنافة النابلسية الفلسطينية

قومي بوضع نصف كمية الكنافة المفرومة في صينية وضعي عليها الزبدة والمكسرات وقبل هذه الخطوة عليك وضع زيت في الصينية حتى لا تلتصق.

وبعد ذلك ضعي الجبنة وقومي بوضع باقي كمية الكنافة.

قومي بوضع الصينية في الفرن على درجة حرارة ١٨٠ درجة لمدة عشر دقائق معدودة ثم أخرجيها.

الكنافة بالجبنة الموزاريلا الفلسطينية

يوجد العديد من أنواع الكنافة والتي اشتهرت بشكل كبير لتناسب جميع الأذواق، ونقدم لكم أحد الأنواع الأكثر انتشار وهي الكنافة بالجبنة الموزاريلا والمكونات التي تدخل في صنعها هي:

نصف كيلو من الكنافة.

كوب من الزبدة الصفرة.

نصف كوب من الزيت.

خمس معالق كبيرة من السكر البودر.

كوب ونصف من الجبنة الموزاريلا.

بندق أو سوداني حسب الرغبة.

معلقتين من القشطة.

شربات.

ملعقة صغيرة من ألوان الطعام ويفضل اللون البرتقالي.

طريقة عمل الكنافة الفلسطينية بجبنة الموتزاريلا

نقدم إليكم طريقة مفصلة لتحضير الكنافة بالجبنة الموزاريلا في منزلك وهي من الوصفات السريعة والمحببة لكل الأطفال كل ما عليك فعله هو متابعة الخطوات التالية: