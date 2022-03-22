احذري علامات خطيرة إذا ظهرت علي البطاطس أخرجها من منزلك فورا بها سم قاتل

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علامات خطيرة على البطاطس أخرجها من منزلك فورا،حيث أن ثمار البطاطس من بين أهم نوعيات الخضار التي من الممكن أن تتوفر في المنزل بشكل دائم وقد تتعرض للتلف وتظهر عليها بعض السمات والعلامات والتي قد تجعلها غير صالحة تماما للاستهلاك، ومن خلال الآتي في تلك الفقرات القادمة نعرض أهم المعلومات عن أكثر العلامات التي من الممكن أن تشير لسمية ثمرة البطاطس وعدم صلاحيتها للاستخدام، وفيما يلي المزيد من المعلومات حول الأضرار التي من الممكن أن تصيب أي إنسان حال التناول للبطاطس التي قد تلفت وظهرت عليها تلك العلامة الخطيرة.
علامات خطيرة على البطاطس أخرجها من منزلك فورا
بعض العلامات قد تكون موجودة وظاهرة على لون الثمرة ومن أهم تلك العلامات اللون الأخضر حيث أن استعمال ثمرة البطاطس وهي خضراء يؤثر على صحة الجسم وقد يدي للوفاة حيث أن اللون الأخضر على نسيج ثمرة البطاطس يعني أن هناك المزيد من المواد السامة التي تحويها البطاطس ومن خلال الآتي نوضح الأضرار التي من الممكن أن يتعرض لها الإنسان إذا ما تناول البطاطس الخضراء وثمار البطاطس التي قد تنمو عليها البكتيريا وتؤدي إلى تعفنها، ومن الضروري ألا يكون هناك تواجد لثمرة البطاطس باللون الأخضر ولا نستخدم الثمرة ونزيل الجزء الأخضر فهذا ما يشير إلى انتشار السموم بمختلف أنحاء الثمرة.
مضاعفات تناول البطاطس باللون الأخضر
البطاطس حينما يتحول لون نسيجها للون الأخضر فهذا ما يشير إلى تواجد عنصر معدن الماغنسيوم وهو ما يشير إلى سمية الثمرة ومن الممكن أن تؤدي حال تناولها لما يلي:
- قد يصاب الإنسان بحالة من الشعور بالغثيان والقيئ والشعور بالتقلص الشديد.
- الإصابة بحالة من الدور المستمر والتعرضللإغماء الشديد.
- يصاب الشخص المتناول للثمرة الفاسدة لحالة من عدم القدرة على الحركة والتنميل في الأطراف.
- آلام شديدة في المعدة مع نوبات من التقلص البطني والإصابة بالإسهال الحاد المؤدي لفقد الجسم لكل السوائل والأمر يتطلب إسعاف المريض سريعا.
- التناول للبطاطس باللون الأخضر يجعل نظام الجسم الحيوي مضطرب ولا تكون الأجهزة الحيوية بالجسم عاملة بالكفاءة المطلوبة
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