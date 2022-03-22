نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل البطاطس المقرمشة في البيت زي المطاعم في المقال التالي

تعتبر البطاطس المقلية من الوجبات السريعة المرغوبة عند الكثير من الاشخاص. حيث يحبها كلا من الكبار والصغار وعادة ما تقدم في المطاعم كوجبة مكملة للوجبات السريعة الرئيسية. مثل البرجر والبيتزا والشاورما وغيرها حيث يجد الكثيرون صعوبة في تحضير البطاطس المقرمشة في المنزل. لذلك سنقدم لكي سيدتي عدة طرق مختلفة لتحضير البطاطا المقلية المقرمشة. طريقة عمل بطاطا المقلية المقرمشة المكونات حبات من البطاطا.

زيت للقلي.

ملح حسب الرغبة.

يحتاج كل كيلو جرام من البطاطا الي كاس من الخل الطبيعي. طريقة التحضير قشري حبات البطاطا واغسليها بالماء جيدا ثم قطعيها لأصابع متوسطة الحجم.

ضعي مقدار الخل مع ماء دافئ ثم اغمري البطاطا واتركيها لمدة عشرين دقيقة ويمكن ان تضيعها على النار لمدة خمس دقائق.

صفي البطاطا من الماء ثم سخني الزيت جيدا واسكبي البطاطا ودعيها حتى تتحمر وتأخذ اللون الذهبي.

قدمي البطاطا مع الاطباق المفضلة. طريقة عمل بطاطا المقرمشة بالبيض المكونات حبات من البطاطا.

ملعقة حليب.

بيضتان مخفوقتان.

ملعقتا دقيق.

ربع كاس خل.

ملح حسب الرغبة.

زيت نباتي للقلي. طريقة التحضير قشري حبات البطاطا وقطعيها اصابع سميكة قليلا.

ضعي اصابع البطاطا مع الخل والماء الدافئ على النار حتى تصبح البطاطا طرية.

صفي البطاطا جيدا وضعيها في صينية مفرودة لتجف قليلا.

سخني الزيت تماما ويفضل ان يكون في مقلاة مفرودة.

تغمسي اصابع البطاطا بالبيض ثم بالدقيق قم بلليها بالحليب واسكبيها بالزيت الساخن حتى تتحمر وتأخذ اللون الذهبي وتتحمر. طريقة عمل بطاطا شيبس المكونات حبات من البطاطا صغيرة الحجم.

ملعقتان من البيكنج باودر.

ربع كاس خل.

بهارات الباب ريكا.

ملح حسب الرغبة.

ثلاث ملاعق دقيق.

زيت نباتي للقلي. طريقة التحضير قشري حبات البطاطا ثم قطعيها بواسطة مقشرة البطاطا لشرائح رقيقة أؤيمكن استخدام المبشرة الخاصة في تقطيع البطاطا لشرائح.

انقعي رقائق البطاطا في الخل والبيكنج باودر لمدة نصف ساعة ثم صفيها من الخليط وضعيها في مصفاة لتجف قليلا.

اخلطي الدقيق مع بهار البابريكا والملح ويمكن اضافة الفلفل الاسود.

قومي بتسخين الزيت جيدا ثم اغمري رقائق البطاطا بالخليط وضعيها بالزيت الساخن ويفضل الانتباه من الالتصاق الرقائق مع بعضها البعض.

قدمي الرقائق باردة او ساخنة حسب الرغبة. عمر شويل - جدة طريقة عمل البطاطس المقرمشة في البيت زي المطاعم - ثقفني

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