نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسرار طبخ أفخم وأشيك وأحلى عزومة فطار فى الشهر الكريم حمام محشي طعمه غرام وشكله فخامة وتشريفة لك أمام ضيوفك في المقال التالي

الحمام المحشي بالأرز، على المائدة المصرية يظل الحمام المحشي هو الأفخم و الأشيك والألذ والعزومة التى تخبر الضيوف بدون أي كلمات أن المضيفين قد أنفقوا الكثير للترحيب بضيوفهم، لا يخلو يوم من أيام شهر رمضان المعظم من وليمة حمام محشي ندعوا إليها العائلة والأحباب لنتشارك معهم هذه السعادة، في هذا المقال نقدم طريقة طبخ تلك الوليمة الفاخرة مكونات ومقادير طبخ حمام محشي بالأرز نصف كوب ماء مملوء بالأرز ولا يهم كثيرآ نوع الأرز سواء كان أبيض أو بسمتي ويكن يجب أن يكون نوعية فاخرة

ملعقتان كبيرتين من السمن الجاموسى البلدى الطبيعى أو نفس المقدار من الزبد الفلاحي

ثمرة بصل متوسطة الحجم

عدد أربعة حمامات بحجم كبير

نصف ملعقة ساي من الفلفل الأسود

ملعقة شاي من ملح الطعام خطوات طبخ الحمام المحشي نستخدم الملح مع دقيق القمح مع الليمون المعصور فى غسل و تنظيف الحمام جيدآ جدآ وبدون تقطيع الحمامة الواحدة ويجب أن يتم عمل هذه الخطوة بصبر و بدقة حتى تزول عن الحمام كل الروائح الغير مستحبة

يتم تتبيل الحمام بالملح و الفلفل الأسود

فى مقلاة متوسطة الحجم نضع السمن على نار هادئة و عندما يسخن السمن نضيف البصل المقطع إلى قطع صغيرة مع التقليب حتى يذبل البصل

نغسل حبوب الأرز غسلآ جيدآ ونصفيه من الماء تصفية جيدة ونضيفه على البصل الذابل ونقلب حبوب الأرز مع البصل و السمن تقليبآ جيدآ حتى تخلطا إختلاط جيد

نضيف الماء حتى تغطى سطح الأزر ونتركه على نار هادئة حتى ينضج

بعد نضج الأرز نرفعه من على النار و نتركه حتى يبرد تمامآ

نقوم الآن بخياطة الجزأ السفلي من الحمام حتى لا يتساقط منه الأرز المحشي

نقوم بحشو الحمام بالأرز الناضج حشوآ جيدآ

نضع الحمام الذي تم حشوه فى إناء و نملأ الإناء بالماء ونضع الإناء على نار هادئة حتى ينضج الحمام بهدوء وببطء

نخرج الحمام الناضج من المرق ونضعه على ورق زبدة لمدة ثلاثون دقيقة

في مقلاة نضع سمن على نار هادئة وعندما يسخن السمن نقوم بتحمير الحمام على كل الجوانب

نقدم الحمام للأكل وبالهناء والشفاء عمر شويل - جدة أسرار طبخ أفخم وأشيك وأحلى عزومة فطار فى الشهر الكريم حمام محشي طعمه غرام وشكله فخامة وتشريفة لك أمام ضيوفك - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أسرار طبخ أفخم وأشيك وأحلى عزومة فطار فى الشهر الكريم حمام محشي طعمه غرام وشكله فخامة وتشريفة لك أمام ضيوفك على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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