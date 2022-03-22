نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل ألذ كيك باونتي بجوز الهند والشوكولاتة في المقال التالي

كيك باونتي بجوز الهند والشوكولاتة من وصفات الكيك اللذيذة التي تتميز بمذاق وشكل رائع، فهي مكونة من طبقتين من كيك الشوكولاتة وكريمة جوز الهند اللذيذة وهي كيكة سهلة وسريعة التحضير ويمكن إعدادها في المنزل بكل سهولة فهي لا تحتاج لوقت طويل عند تحضيرها، كما أن شكلها المميز يجعلها مناسبة للتقديم في أعياد الميلاد والمناسبات، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني على أسهل طريقة لعمل كيك باونتي بجوز الهند والشوكولاتة على طريقة آية حبيب. مكونات كيك باونتي بجوز الهند والشوكولاتة 2 بيضة بحراره الغرفة.

نصف كوب من السكر (100 جرام).

ربع كوب من الزيت النباتي (70 مللي).

نصف كوب من الحليب (100 مللي).

ربع كوب من الكاكاو الخام (25 جرام).

كوب إلا ربع من الدقيق الفاخر أو متعدد الاستعمالات (100جرام).

2 ملعقة صغيرة من البيكنج بودر (8 جرام).

رشة صغيرة من الملح. مكونات الكريمة كوب من الجبنة الكريمي بحراره الغرفة (120 جرام).

نصف كوب من الحليب المحلي المكثف (150 جرام).

2 كوب من جوز الهند المبشور (200 جرام). للتزيين جوز هند مبشور.

شوكولاتة مذابة. طريقة التحضير ننخل المكونات الجافة وهي الدقيق والكاكاو والملح والبيكنج بودر. نضع البيض والسكر والفانيليا في إناء عميق ونخفق جيداً بالمضرب الكهربي على سرعة عالية حتى يفتح لونه ويصبح كريمي. ثم نضيف الحليب والزيت ونستمر في الخفق ثم نزود المكونات الجافة بالتدريج مع الخفق على السرعة الهادئة حتى تمتزج المكونات. نضع الخليط في صينية مدهونة بالزبدة ومبطنة بورق الخبز، ثم تخبز في فرن ساخن مسبقاً على درجة 180 مئوية على الرف الأوسط لمدة 20 دقيقة. ثم نختبر النضج بعود خشبي إذا خرج نظيفاً دل ذلك على تمام النضج. عند تمام النضج نخرج الكيكة من الفرن ونتركها تبرد تماماً. لتحضير الطبقة الثانية: نخلط الجبنة الكريمي مع الحليب المحلي المكثف وجوز الهند بالمضرب اليدوي. نقلب الكيكة على الجهة المستوية ثم نقوم بعمل ثقوب صغيرة وتسقي بربع كوب حليب ثم نفرد طبقة الكريمة بالتساوي ونوزع عليها قليل من جوز الهند المبشور. ثم ندخلها الثلاجة لمدة ساعة حتى تتماسك تماماً ثم نخرجها وتزين بخطوط من الشوكولاتة المذابة وتقطع مربعات وتقدم بألف صحة وعافية. عمر شويل - جدة طريقة عمل ألذ كيك باونتي بجوز الهند والشوكولاتة - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة عمل ألذ كيك باونتي بجوز الهند والشوكولاتة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.