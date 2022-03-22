الأطباء يحذرون غسل الفراخ بالماء قبل الطهي يسبب السرطان وينشر الجراثيم داخل مطبخك اليكم الطريقة الصحيحة لغسلها

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عمر شويل - جدة أضرار غسل الدجاج بالماء قبل الطهي اليكم الطريقة الصحيحة لغسلها والحفاظ عليها من أي تراكم بكتيري قد يكون الماء هو السبب الأولى فيه، حيث تعتبر مختلف الأنواع من الدواجن لا بد لها من طريقة غسل معينة حتى تصبح صالحة للاستهلاك حيث أن الاستعمال للدجاج المغسول بالماء قبل الطهي قد يكون سبب من بين الأسباب التي تؤدي للإصابة بحالة من حالات التسمم الغذائي، وفيما يلي من تلك الفقرات نوضح أضرار الدجاج المغسول مع معرفة أهم المعلومات عن أفضل الطرق لغسل الدجاج

أضرار غسل الدجاج بالماء قبل الطهي اليكم الطريقة الصحيحة لغسلها

غسل الدجاج بالماء قبل الطهي من الأمور التي قد تؤدي للكثير من المضاعفات والمشكلات الصحية والتي من أبرزها التعرض لحالة التسمم الغذائي حيث أن تراكم البكتيريا على جلد الدواجن يكون هو المتسبب في ذلك، مع الإصابة ببعض المضاعفات الصحية الخطيرة والمؤلمة والتي من بينها أعراض التقلص البطني الشديد مع الإصابة بحالة من فقدان التوازن، والإغماء مع ألم المعدة والبطن المبرح، والإصابة بالإسهال الحاد وإليكم فيما يلي الطريقة الصحيحة لغسل الدجاج بشكل صحي يطهرها بالكامل لتكون صالحة للطهي.

الطريقة الصحيحة لغسل الدجاج وتنظيفه

من الممكن أن يتم غسل الدجاج ولكن بطريقة معينة من الممكن أن نستخدم فيها المكونات الآتية لفضل نظافة وتطهير لكل نوعيا الدجاج.

مكونات لتنظيف الدجاج

ملعقتان من الدقيق.

ملعقة من السكر.

نصف كوب من الخل.

ملعقتان من الملح.

ملعقتان من السكر.

ماء فاتر.

عصير ليمون.

قشور الليمون.

طريقة التنظيف للدجاج

تعتبر تلك الطريقة من أفضل الطرق التي من خلالها يسهل التنظيف للدجاج بعمل محلول النقع والتخلص من أي بكتيريا وزفارة بالدجاج ويتم وضع كل المكونات في الوعاء العميق الملائم ومن ثم يتم نقع الدجاج في المحلول المنظف وهو من بين أفضل المحاليل التي تزيل البكتيريا من الدجاج وتجعلها نظيفة وصحية وخالية من أي مواد ملوثة وشوائب قد تكون من بين أسباب مضار الدجاج، ومن خلال الاستعانة بالسكر مع الملح والخل فعلاوة على التنظيف والتطهير للدجاج فالمكونات مع الخل تساعد في تطرية لحمها وتسريع تسويتها.