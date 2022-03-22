نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كريم نيفيا أقوي كيراتين طبيعي لفرد الشعر الخشن والمجعد لن تصدقي النتائج فرد وتنعيم من أول استعمال في المقال التالي
كريم نيفا لفرد الشعر الخشن والمجعد من أهم المكونات التي من الممكن أن تفيد في الإزالة التامة لأي عيوب على الشعر ومن أهمها التجاعيد ومن الممكن التخلص من مختلف العيوب بالشعر من خلال التطبيق بتلك الطريقة القادمة لخليط من الكريم نيفيا مع بعض المكونات الأخرى المتميزة في الإزالة لكل مظاهر الشعر الخشن، ومن خلال تلك الفقرات نوافيكم بعرض أهم المكونات الأساسية والتي تساعد في عمل الوصفة، مع بيان أهم الخطوات التحضيرية لخليط نيفيا المميز والمنعم للشعر.
كريم نيفا لفرد الشعر الخشن والمجعد
لفرد الشعر الخشن والمجعد من الممكن أن يتم استعمال خليط كريم نيفيا المتميز والذي يساعد في الحصول على الشعر خالي تماما من التجعد وتعتبر تلك لطريقة القادمة من بين أبرز الطرق التي تساعد في تنعيم الشعر تماما والتخلص من أي أثر من آثار تجاعيد الشعر وتعتبر تلك المكونات القادمة هي أساس عمل كيراتين نيفيا المفيد للشعر من الجذور وحتى الأطراف.
مكونات لفرد الشعر الخشن والمجعد
من أهم المكونات الأساسية لفرد الشعر الخشن والمجعد ما يلي في تلك النقاط المقبلة:
- ملعقة من كريم نيفيا.
- ملعقتان من الفازلين.
- ملعقة من زيت اللوز.
- ملعقة من زيت الخروع.
- ملعقة من النشا.
- ملعقة من الدقيق.
- ملعقة من جل الصبار.
- ملعقة زيت زيتون.
طريقة التحضير لوصفة كيراتين نيفيا
من الممكن أن يتم التحضير لخليط كيراتين نيفيا من خلال الاستعانة بالمكونات السابقة مع اتباع مختلف الخطوات الآتي ذكرها في النقاط القادمة:
- قومي بإسالة الفازلين تماما بالميكرو ويف.
- ضعي كمية الكريكم نيفيا مع مكون الفازلين وقومي بالتقليب الجيد للمكونات.
- يتم وضع بقية المكونات بالتدريج مع التقليب حتى تتجانس الوصفة تماما مع التأكد من خلو الخليط تماما من النشا.
- بعد الحصول على خليط نيفيا ناعم يسهل تعبئته في علبة تكون محكمة الغلق ومن ثم يتم تطبيقه وقت الحاجة.
- الخليط من السهل تطبيقه لمرتين بالأسبوع لمزيد من الفوائد.
- التطبيق المستمر يكون مفيد لتنعيم الشعر والاستغناء عن أي كريم فرد كيميائي.
- من السهل توفير المكونات لتغذية الشعر من البصيلات وحماية فروة الرأس من أي التهابات.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كريم نيفيا أقوي كيراتين طبيعي لفرد الشعر الخشن والمجعد لن تصدقي النتائج فرد وتنعيم من أول استعمال على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.