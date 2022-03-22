ملعقة سحرية ضفيها على اللحمة لتسويتها بسرعة البرق وبدون حلة ضغط مهما كان حجمها هتبقي زي الزبدة

تسوية اللحوم والكوارع بسرعة البرق من الأمور التي ترغب في مع معرفتها بشكل صحيح كل ربة منزل، ومن خلال الآتي نوضح أهم المعلومات عن أفضل طريقة من الممكن أن يتم من خلاها عمل تسوية سريعة للحم أو الكوارع، وتعتبر تلك الطريقة من أفضل الطرق التي من خلالها من الممكن أن تتم التسوية للحم أو الكوارع بأسهل طريقة وأسرع وقت ممكن، وفيما يأتي أهم المكونات التي من الممكن أن تستعمل لتحضير وصفة من اللحم ناضجة تماما، وفيما يلي أيضا توضيح لأهم خطوات التحضير.

تسوية اللحوم والكوارع بسرعة البرق

تسوية اللحوم بسرعة البرق من أهم ما تبحث عن طرقه مختلف ربات البيوت حيث تعتبر من أكثر الطرق البسيطة والتي من خلالها من الممكن أن تتم التسوية الجيدة للحم من دون أن تكون هناك فترة تسوية سريعة على النار، ومن أهم المكونات التي تيسر من الحصول على اللحم وعلى الكوارع ناضجة جيدا، وهو مكون السكر، والذي يعمل على التسريع من التسوية للحم، وفيما يلي أهم الخطوات التي تيسر من الحصول على اللحم سريع التسوية.

مكونات لتسوية اللحم سريعا

من الممكن أن تتم التسوية السريعة للحم من خلال الاتباع للخطوات الآتية بعد إحضار المكونات القادمة:

اللحم أو الكوارع المراد تسويتها.

ملعقة من السكر.

ملعقة من الزيت.

حبهان ومستكة.

قدر ملائم

حبهان ومستكة.

ورق لورا وبصل وطماطم وكرات وجزر.

لتر من الماء المغلي.

لتر من الماء المغلي. بهارات اللحم.

فلفل أبيض ناعم.

طريقة التحضير للوصفة

من الممكن أن يتم التحضير لوصفة مميزة من اللحم من خلال الاتباع للخطوات القادمة: