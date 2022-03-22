أقوى كيراتين لفرد الشعر طبيعيا في المنزل انا بأقل التكاليف وأفضل النتائج 

تعاني معظم السيدات من غلاء سعر الكيراتين في المحلات التجميلية والكوافيرات وفي نفس الوقت تسعى بكل جهدها للحصول على مظهر جميل وذلك المظهر يتمثل في شعرها حيث إن معظم السيدات العاملات يبقين لفترة طويلة بالحجاب في العمل وأحيانا تحدث مشاكل الشعر من تجعد وتقصف وغيرها من المشاكل الأخرى التي تساعد بشكل كبيرة في ضيق بعض الفتيات والسيدات، وتعد عملية فرد الشعر من أهم عمليات الحفاظ على الشعر وإعطائه المظهر الجذاب الجميل؛ لذا كثرت عمليات البحث على مواقع الإنترنت حول هذا الموضوع وطرق عمل كيراتين طبيعي في المنزل بأقل التكاليف والنتائج مضمونة، ومن خلال موقعنا هذا سوف نقدم لكم بعض الوصفات الفعالة في فرد الشعر في وقت قياسي جدا، فتابعوا معنا.

كيراتين لفرد الشعر

هناك وصفات عديدة لعمل كرياتين في المنزل ويعد المايونيز أفضل مكون يضاف للزيوت الطبيعية وتعطي نتائج جميلة ورائعة كما أن المايونيز مكون قوي يمكن استخدامه على الشعر دون إضافة أي نوع من أنواع الزيوت

المايونيز وزيت اللوز

يعمل زيت اللوز على تقوية الشعر ولمعانه وتنعيمه بطريقة جبارة وإضافة البيض لهما يساعد بشكل كبير جدا في إعطاء أفضل النتائج وفي وقت قصير جدا مع الاستمرار على استخدام تلك الوصفة مرة في الأسبوع ومكونات الوصفة هي:

كمية من زيت اللوز حسب طول الشعر وكثافته

كمية من المايونيز أقل من كمية زيت اللوز

بيضة كاملة

طريقة الاستخدام

نقوم بخلط المكونات الثلاثة معا في وعاء حتى نحصل على خليط ناعم ومتجانس.

ثم نقوم بتوزيع الخليط على فروة الرأس والشعر وذلك لمدة نصف ساعة.

في النهاية نقوم بغسل الشعر بالشامبو الخالي من الكبريت وبلسم وشطفه بالماء جيدا.

يفضل استعمال الوصفة مرة أسبوعيا للحصول على أفضل النتائج.

طريقة عمل الكرياتين باستخدام المايونيز فقط

المكونات

كمية من المايونيز تناسب طول الشعر وكثافته

طريقة الاستخدام