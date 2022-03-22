نصائح ستغير نمط حياتك وتحقق الحلم بإزالة الكرش وتنحيف البطن بدون كمياويات أو آثار جانبية فقط من خيرات الطبيعة

خطوات تغيير نمط حياتك لإزالة الكرش، دهون البطن والكرش، إن دهون البطن والكرش من أكثر مشاكل الجسم البشري شيوعآ وإنتشارآ بين الرجال و النساء، وجود دخون فى منطقة البطن سبب كافي لأن يفقد الإنسان ثقته في نفسه وأن يكره مظهره وشكله، لا تتوقف الأضرار عند ها الحد بل تمتد لتصل إلى فرض مقاسات ونوعية محددة من الملابس عليه أو عليها، ويعانى الإنسان في كيفية إخفاء ذاك الكرش الذي ينغص عليه كل تفاصيل حياته، مثل أن يتضور جوعآ في المقابلات الهامة حتى لا يجد صعوبة فى إرتداء مقاس أصغر من الملابس أو يرتدى جاكت لإخفاء الكرش مهما كانت درجة الحرارة مرتفعة، فى هذا المقال نقدم يد المساعدة لمن يرغب في التخلص من الكرش

الإمتناع عن أكل السكريات

لن يحرق الجسم البشرى الدهون المخزنة فيه إلا عندما يكون مستوى السكر في الدم يساوي صفر، ولن يصل مستوى السكر في الدم إلى الرقم صفر مع وجود سكر في الطعام أو الشراب مهما كان قليل حتى وإن كان نصف ملعقة سكر، وجود السكر كمادة في الطعام والشراب يمنع الجسم من حرق دهونه بغض النظر عن كميتها

الإمتناع عن أكل الكربوهيدرات

الأطعمة الغنية بالكربوهيدرات غنية بالسعرات الحرارية، في حال عدم إستهلاك الجسم لكل هذه السعرات الحرارية فإن الجسم يحول السعرات الحرارية الزائدة إلى دهون، من الصعب على أى إنسان معرفة كم حرق جسده من السعرات الحرارية وكم يحتاجها، لذلك يظل الحل الأمثل و الأفضل والأدق في نتائجه هو الإمتناع عن عن الأكلات الغنية بالسعرات الحرارية مثل كافة المخبوزات المخبورة من دقيق القمح الحلو منها و المالح ولا يستثنى الخبز من هذه القائمة

الإكثار من الأطعمة الغنية بالألياف

الألياف الغذائية الطبيعية لها فائدتنا عظيمتان، الأولى وهى أنها تساعد الجسم علي إمتصاص ما تم أكله من غذاء إمتصاص كامل، الثانية أنها تشعر الإنسان بالإمتلاء والشبع فلا يحتاج إلى أكل المزيد من الوجبات، والأطعمة الغنية بالألياف هي الخضروات والفاكهة والحبوب الكاملة والبقوليات، هذه الأطعمة منخفضة السعرات الحرارية إضافة لغناها بالألياف