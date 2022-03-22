بكوب حليب مجفف اصنعي الجبن الشيدر بالمنزل بطعم أحلى من الجاهز

تعتبر الجبن الشيدر ، من أنواع الجبن المغذية التي تصنع من الحليب وهى مشهورة في الولايات المتحدة الأمريكية ويتناولها الكثير من الأشخاص، لأنها تحتوى على قيمة غذائية عالية كما أنها تمد الجسم بالطاقة اللازمة فهي تحتوى على البروتينات والدهون والأملاح والكالسيوم والفسفور والحديد اللازم لتحسين صحة الجسم، كما أن يمكن إضافتها للعديد من أصناف الأكلات أو يمكن استخدامها لعمل بعض من أنواع السندويتشات فهي تعطي مذاق مختلف للأكلات، كما أنه يمكن استخدامها لحشو العديد من الفطائر والمخبوزات فهي لها استخدامات عديدة، ومن خلال مكونات بسيطة يمكننا عمل الجبن الشيدر بالمنزل بخطوات سهلة جداً.

مكونات عمل الجبن الشيدر بالمنزل

يتم عمل الجبن الشيدر من خلال مكونات بسيطة هي كما يلي:ـ

أربع ملاعق كبيرة من مسحوق النشا.

نصف ملعقة كبيرة من الملح.

2 ملعقة صغيرة من عصير الليمون.

صفار أربع بيضات.

ثلاث أرباع كوب من الزيت النباتي.

كوب من الحليب المجفف.

أربع قطع من الجبنة الكريمي.

ثلاث أرباع كوب من الماء.

طريقة التحضير

سوف نتعرف علي طريقة تحضير الجبن الشيدر بطريقة بسيطة هي كما يلي:-

نحضر وعاء الخلاط الكهربائي ونضع فيه الماء والزيت ونخلط المكونات لمدة تتراوح من خمس دقائق إلي سبعة دقائق حتى يصبح لون الخليط أبيض . ثم يضاف صفار البيض ونستمر في الخلط حتى تتداخل المكونات مع بعضها البعض ويتضاعف حجم المزيج. يضاف الملح وعصير الليمون إلي المكونات السابقة مع الاستمرار في الخلط. ثم يضاف مسحوق النشا إلي المزيج ونقلب حتى يذوب النشا في الخليط تماماً. يضاف الحليب المجفف إلي المزيج ونستمر في التقليب حتى يذوب الحليب المجفف ويتجانس الخليط مع بعضه البعض. أخيراً تضاف قطع الجبن الكريمي ونخلط جميع المكونات بواسطة الخلاط الكهربائي، ونخلط حتى نحصل على خليط متجانس القوام. ثم نقوم بتصفية الخليط باستخدام مصفاة في وعاء جاف.

طريقة التسوية