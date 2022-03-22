بكوب من الدقيق حضري خبز السمسم اللذيذ في المنزل بكل سهولة وبساطة

خبز السمسم ، تعتبر من المعجنات الخفيفة والهشة التي يحب تناولها الكثير من الأشخاص، ويمكن حشوها بالجبنة أو العسل أو الشوكولاتة وغيرها من الحشوات، وتعتبر من المعجنات السريعة التي لا تأخذ الكثير من الوقت عند عملها، وتختلف طريقة تحضيره من مكان إلى آخر، وتبحث دائماً الأمهات على طرق سهلة وبسيطة لعمل الخبز، ويمكن حشوه بالبرجر أو الكفتة، ويتكون هذا الخبز من بعض المكونات المتوفرة في كل منزل وغير مكلف، لذلك سوف نتعرف متابعينا من خلال موقعنا ثقفني على طريقة تحضير خبز السمسم اللذيذ في المنزل بكل سهولة وبدون تكلفة خطوة بخطوة.

مكونات عمل خبز السمسم

يتكون خبز السمسم الهش من بعض المكونات التي تعطيه مذاق رائع وشهي وهي كالآتي:-

كوب من الماء البارد.

مقدار كوب من الدقيق.

ربع ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية.

2 كوب من الدقيق الفاخر.

نصف كوب من الماء البارد.

2 ملعقة صغيرة خميرة فورية.

ملعقة صغيرة من الملح.

حبة بيض مخفوق.

ربع كوب من السمسم.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير خبز السمسم الهش في المنزل بكل سهولة وبدون تكلفة خطوة بخطوة وهي كالتالي:-