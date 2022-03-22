نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بكوب من الدقيق حضري خبز السمسم اللذيذ في المنزل بكل سهولة وبساطة في المقال التالي
خبز السمسم ، تعتبر من المعجنات الخفيفة والهشة التي يحب تناولها الكثير من الأشخاص، ويمكن حشوها بالجبنة أو العسل أو الشوكولاتة وغيرها من الحشوات، وتعتبر من المعجنات السريعة التي لا تأخذ الكثير من الوقت عند عملها، وتختلف طريقة تحضيره من مكان إلى آخر، وتبحث دائماً الأمهات على طرق سهلة وبسيطة لعمل الخبز، ويمكن حشوه بالبرجر أو الكفتة، ويتكون هذا الخبز من بعض المكونات المتوفرة في كل منزل وغير مكلف، لذلك سوف نتعرف متابعينا من خلال موقعنا ثقفني على طريقة تحضير خبز السمسم اللذيذ في المنزل بكل سهولة وبدون تكلفة خطوة بخطوة.
مكونات عمل خبز السمسم
يتكون خبز السمسم الهش من بعض المكونات التي تعطيه مذاق رائع وشهي وهي كالآتي:-
- كوب من الماء البارد.
- مقدار كوب من الدقيق.
- ربع ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية.
- 2 كوب من الدقيق الفاخر.
- نصف كوب من الماء البارد.
- 2 ملعقة صغيرة خميرة فورية.
- ملعقة صغيرة من الملح.
- حبة بيض مخفوق.
- ربع كوب من السمسم.
طريقة التحضير
سوف نتعرف على طريقة تحضير خبز السمسم الهش في المنزل بكل سهولة وبدون تكلفة خطوة بخطوة وهي كالتالي:-
- تحضير إناء ونضع به الدقيق والخميرة الفورية والماء ونخلط المكونات جيداً ثم نغطي الوعاء ونتركه لمدة ست ساعات حتي يتخمر.
- ثم نضيف الماء ونعجن جيداً ثم نضيف الدقيق والخميرة المتبقية ونعجن المكونات جيداً لمدة خمس دقائق جيداً.
- نقوم بعد ذلك بوضع العجينة في إناء مدهون بقليل من الزيت ونتركها لمدة ساعة حتى تخمر ويتضاعف حجمها في مكان دافئ.
- قومي بتقسيم العجينة الي 3 دوائر متساوية في الحجم وقومي بتشكيلها على شكل ضفيرة ملفوفة أو اي شكل حسب الرغبة.
- ثم نقوم بوضع العجين في صينية مبطنة بورق الزبدة ثم نغطي الصينية ونتركها تخمر لمدة ساعة أخري.
- نقوم بتسخين الفرن على درجة حرارة عالية ونتركها حتى تسخن جيداً.
- ندهن بعد ذلك العجين بالبيض ونرش عليها السمسم وحبة البركة وندخل الصينية في الفرن على درجة حرارة عالية.
- نترك الصينية في الفرن لمدة نصف ساعة حتي تنضج وتأخذ اللون الذهبي.
- نخرج الصينية من الفرن ونتركها حتى تبرد تماماً ثم نضعه في طبق التقديم وتقدم بالهنا والشفا بجانب كوب من الشاي.
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