أسهل وأسرع طريقة لتحضير كرات جوز الهند في المنزل

جوز الهند هي من ضمن المكسرات الإضافية التي يحبها أغلب الناس على الحلويات، ويستخدم جوز الهند في العديد من أنواع الحلويات والشيكولاتة والبسكويت، يزين به الحلويات مثل المهلبية، ويستخدم كحشو في بعض الحلويات مثل الجلاش، ومنه بسكويت جوز الهند اللذيذ، ويستخدم في عمل دقيق السميد، ويستخدم في الشوكولاتة مثل شوكولاتة باونتي، وجيرسي، فيوجد بعض الأشخاص مغرمين حلويات جوز الهند، و كرات جوز الهند من الحلويات الشهية المليئة بجوز الهند الذي يحبه الأشخاص الكبار والأطفال، وتبحث العديد من محبين صنع الحلويات عن طريقة سهلة لتحضير كرات جوز الهند في المنزل، ولكي تصنع كرات جوز الهند اللذيذة يجب اتباع الخطوات والمقادير الصحيحة، واختيار أي أنواع جوز الهند الذي تريد الحصول عليه.

أسهل وأسرع طريقة لتحضير كرات جوز الهند

كوب من الدقيق الفاخر.

ملعقة وربع ملعقة كبيرة بيكنج بودر.

أربعة كوب جوز هند الناعم.

كوب وربع من السكر الأبيض الناعم.

ثلاثة أرباع كوب زيت فاتح نباتي الدهن.

أربعة بيضات متوسطة الحجم.

ملعقة كبيرة أي نوع من أنواع الفانيليا.

طريقة عمل كرات جوز الهند في المنزل