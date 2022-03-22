نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسهل وأسرع طريقة لتحضير كرات جوز الهند في المنزل في المقال التالي
جوز الهند هي من ضمن المكسرات الإضافية التي يحبها أغلب الناس على الحلويات، ويستخدم جوز الهند في العديد من أنواع الحلويات والشيكولاتة والبسكويت، يزين به الحلويات مثل المهلبية، ويستخدم كحشو في بعض الحلويات مثل الجلاش، ومنه بسكويت جوز الهند اللذيذ، ويستخدم في عمل دقيق السميد، ويستخدم في الشوكولاتة مثل شوكولاتة باونتي، وجيرسي، فيوجد بعض الأشخاص مغرمين حلويات جوز الهند، و كرات جوز الهند من الحلويات الشهية المليئة بجوز الهند الذي يحبه الأشخاص الكبار والأطفال، وتبحث العديد من محبين صنع الحلويات عن طريقة سهلة لتحضير كرات جوز الهند في المنزل، ولكي تصنع كرات جوز الهند اللذيذة يجب اتباع الخطوات والمقادير الصحيحة، واختيار أي أنواع جوز الهند الذي تريد الحصول عليه.
أسهل وأسرع طريقة لتحضير كرات جوز الهند
- كوب من الدقيق الفاخر.
- ملعقة وربع ملعقة كبيرة بيكنج بودر.
- أربعة كوب جوز هند الناعم.
- كوب وربع من السكر الأبيض الناعم.
- ثلاثة أرباع كوب زيت فاتح نباتي الدهن.
- أربعة بيضات متوسطة الحجم.
- ملعقة كبيرة أي نوع من أنواع الفانيليا.
طريقة عمل كرات جوز الهند في المنزل
- في وعاء كبير و باستخدام المضرب أو الخلاط الكهربي نقوم بخلط البيض جيدًا مع الڤانيليا، حتى يكون فومًا.
- نضيف السكر الأبيض الناعم على البيض ربع كوب ربع كوب ونستمر بالضرب جيدًا لدقيقة.
- نقوم بإضافة الزيت على الخليط السابق، ونستمر بالخفق حتى تتماسك المكونات السابقة وتختلط معًا.
- في إنشاء آخر نقوم بنخل الدقيق ونضع عليه البيكنج بودر وجوز الهند الأبيض ونقلبهم معا جيدًا.
- نقوم بوضع المكونات الجافة على الخليط السابق في المضرب، ونقوم بتقليبهم معًا بشكل يدوي أو باستخدام الملعقة الخشب، حتى يبدأ الخليط أن يلين.
- نحضر الاشكال التي نريد أن نحصل على الكرات فيها، ونجهزها بورق الزبدة حتى لا تلتصق بها العجينة.
- نقوم بصب العجينة في الأشكال، وتوضع على صينية حرارية، وتدخل الفرن المسخن من قبل.
- تنتظر حتى التسوية وقد تأخذ مدة التسوية في الفرن حوالي عشرة دقائق.
- بعد الحصول على الشكل واللون المرغوب فيه نخرجها من الفرن.
- تترك حتى تبرد تمامًا ثم نقوم بتقديمها باردة.
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