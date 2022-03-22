أصنعي علاج لتشققات القدم طبيعي بنفسك في المنزل

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أصنعي علاج لتشققات القدم طبيعي بنفسك من المنزل، حيث هناك العديد من الرجال والنساء يعانوا من تشققات القدمين، حيث أن تشققات القدمين تسبب الألم الأمراض لبعض الناس، لذلك سوف نوضح للمواطنين سواء رجال أو نساء أسباب حدوث تشقق في كعب القدم، بالإضافة إلي ذلك سوف نوضح كيفية الاهتمام والعناية بالقدم، ونقدم لكل مواطن يعاني خطوات لصنع أفضل كريم يعالج أي تشقق في القدم والتخلص منه، حيث أن أي مواطن يعاني يمكنه صنعه بنفسه من مكونات بسيطة في المنزل غير مكلفة. أصنعي علاج لتشققات القدم بنفسك في المنزل هناك طرق بسيطة لعمل كريم طبيعي للتخلص من جميع تشققات القدمين تكون كالتالي: نحضر ثمرة واحدة من الثمار التالية: الموز والأفوكادو وجوز الهند، نقوم بخلط هذه الثمار مع بعض جيدا حتي نحصل علي خليط متجانس ومتماسك، ثم نضع هذا الخليط الكريمي علي تشققات القدم. نقوم بعمل خليط من الزيوت المفيدة للبشرة التالية: زيت الزيتون واللوز والسمسم، نمزجهم مع بعض ثم ندلك القدم ونتركه لمدة 12 ساعة أي نصف يوم، ونكرر هذه الطريقة لمدة شهر علي الأقل حتي يصبح القدم خالي من أي تشققات والبشرة ناعمة. نحضر المكونات الأتية: ماء ورد وعصير ليمون وجلسرين وحجر ملح يكون خام، نقوم بإضافة هذه المكونات علي نصف لتر من الماء في وعاء كبير، ثم نضع القدمين في هذا الوعاء لمدة 15 دقيقة ثم نستخدم الحجر الطبي للقدم لإزالة الجلد الميت، ثم نضع خليط الزيوت السابقة للحصول علي كعب ناعم خالي من التشققات. أسباب حدوث تشققات في القدمين أن يحدث جفاف في البشرة.

إذا تعرضت البشرة للمياه كثيرا وبالتالي تفقد العديد من الزيوت الطبيعية الموجودة في الجسم للحفاظ علي الجلد.

حدوث زيادة مفرطة في وزن الجسم تؤدي لتمدد جلد الجسم.

عند الوقوف بالقدمين بدون ارتداء أي حذاء علي أرض صلبة.

استخدم أي صابون يتسبب في حدوث جفاف للبشرة.

استخدام كريمات كيميائية تحتوي علي مواد كحولية أو غيرها والتي تؤدي لجفاف البشرة. لذلك ننصح جميع الرجال والنساء بتناول الفاكهة والأطعمة التي تحتوي علي فيتامين E. كريم جوز الهند لتنعيم كعب القدم مقادير الكريم كالتالي: أحضار عدد 5 ملاعق كبيرة من مادة الفازلين الطبي.

نأخذ عدد 2 ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند المفيد للبشرة.

نحضر ملعقة ونصف كبيرة من عسل النحل.

نستخدم عدد 2 كبسولة من فيتامين E إن وجد حسب الرغبة فهو يفيد البشرة. الطريقة تكون عبارة عن مزج كافة المواد في إناء وعمل حمام مائي ساخن حتي تذوب تماما المكونات، أو من خلال استخدام الميكرويف لمدة 5 دقائق. عمر شويل - جدة أصنعي علاج لتشققات القدم طبيعي بنفسك في المنزل - ثقفني

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