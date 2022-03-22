نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل خلية النحل بالجبن بعجينة هشة زي القطن تماماً لأحلى فطار وعشاء في المقال التالي
تعتبر وصفة خلية النحل من أفضل المعجنات التي عرفت في العالم، والتي يحبها الكبار والصغار بشكل قوي، وهي من الوصفات التي تقدم في وجبة الإفطار مع كوب الشاي في الصباح، أو كوجبة خفيفة أيضاً، وتتميز خلية النحل بمكوناتها الغير مكلفة وتتوفر في كل منزل، ومن السهل جداً تحضيرها في البيت بخطوات بسيطة وسهلة وغير معقدة، فإذا كنتي سيدتي ترغبين في تقديم الوصفة المحببة والمقربة من قلوب الجميع، فعليكِ فقط أن تتبعي الخطوات التي سوف نذكرها عليك في هذا المقال.
طريقة عمل خلية النحل بالجبن
المعجنات بشكل عام من الوصفات المحببة من الجميع والتي يرغبون في تناولها باستمرار، ووهناك الكثير من الوصفات المختلفة التي تتمتع بطعم رائع للغاية، وخلية النحل من الوصفات السهلة والبسيطة والتي يمكن حشوها بالكثير من الحشوات المختلفة سواء بالجبن أو الشوكولاتة، ومن سر نجاح عجينة خلية النحل أن تكون هشة وتشبه القطن تماماً، ولابد من الالتزام بالخطوات الصحيحة حتى تحصل على عجينة مضبوطة تماماً.
المكونات:
- 5 كأس من الدقيق.
- نصف كأس ماء دافئ.
- نصف كأس حليب دافئ.
- نصف كأس زيت ذرة.
- 2 ملعقة كبيرة سكر.
- 2 ملعقة كبيرة خميرة.
- رشة ملح.
مكونات الحشو:
- 500 جرام جبنة بيضاء.
- حبة سوداء.
- ملعقة كبيرة زيت الزيتون.
للتزين:
- صفار بيضة مخفوقة مع القليل من اللبن.
- سمسم.
طريقة التحضير:
- في البداية نجهز الحشو، نقوم بعمل اختبار للخميرة من خلال خلطها مع الماء والحليب والسكر وتترك قليلاً.
- ثم تضيف 2 كوب من الدقيق للمكونات مع رشة الملح، وتعجن المكونات جيداً وتترك لمدة عشرة دقائق.
- بعد ذلك نضيف الزيت ونقلب، ثم نضع باقي الدقيق مع العجن المستمر حتى تتكون عجينة متماسكة ولينة.
- نجهز الحشو من خلال تفتيت الجبنة بالشوكة ونقلب فيها الزيت وحبة البركة.
- نقوم بتقطيع العجينة لكرات متوسطة الحجم، ونقوم بحشو كل كرة بمقدار من الجبنة ونكورها من جديد.
- نحضر صينية ويدهن بالزبدة، ونرص فيها كرات العجينة بجانب بعضها لتكون شبه الخلية، وندهن الوجه بالبيض واللبن وينثر عليها السمسم أو حبة البركة.
- ندخل الصينية الفرن على درجة حرارة متوسطة، حتى تنضج العجينة تماماً وتصبح لونها ذهبي، وتترك لتبرد قم تقدم بالهناء والشفاء.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة عمل خلية النحل بالجبن بعجينة هشة زي القطن تماماً لأحلى فطار وعشاء على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.