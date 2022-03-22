طريقة عمل خلية النحل بالجبن بعجينة هشة زي القطن تماماً لأحلى فطار وعشاء

تعتبر وصفة خلية النحل من أفضل المعجنات التي عرفت في العالم، والتي يحبها الكبار والصغار بشكل قوي، وهي من الوصفات التي تقدم في وجبة الإفطار مع كوب الشاي في الصباح، أو كوجبة خفيفة أيضاً، وتتميز خلية النحل بمكوناتها الغير مكلفة وتتوفر في كل منزل، ومن السهل جداً تحضيرها في البيت بخطوات بسيطة وسهلة وغير معقدة، فإذا كنتي سيدتي ترغبين في تقديم الوصفة المحببة والمقربة من قلوب الجميع، فعليكِ فقط أن تتبعي الخطوات التي سوف نذكرها عليك في هذا المقال.

طريقة عمل خلية النحل بالجبن

المعجنات بشكل عام من الوصفات المحببة من الجميع والتي يرغبون في تناولها باستمرار، ووهناك الكثير من الوصفات المختلفة التي تتمتع بطعم رائع للغاية، وخلية النحل من الوصفات السهلة والبسيطة والتي يمكن حشوها بالكثير من الحشوات المختلفة سواء بالجبن أو الشوكولاتة، ومن سر نجاح عجينة خلية النحل أن تكون هشة وتشبه القطن تماماً، ولابد من الالتزام بالخطوات الصحيحة حتى تحصل على عجينة مضبوطة تماماً.

المكونات:

5 كأس من الدقيق.

نصف كأس ماء دافئ.

نصف كأس حليب دافئ.

نصف كأس زيت ذرة.

2 ملعقة كبيرة سكر.

2 ملعقة كبيرة خميرة.

رشة ملح.

مكونات الحشو:

500 جرام جبنة بيضاء.

حبة سوداء.

ملعقة كبيرة زيت الزيتون.

للتزين:

صفار بيضة مخفوقة مع القليل من اللبن.

سمسم.

طريقة التحضير: