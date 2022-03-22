أسرار نجاح الاندومي بطريقة صحية في المنزل بأبسط الطرق

‏يعد الأندومي من الوصفات السريعة في التحضير التى لا تأخذ وقت في تحضيرها، وكما يمكن تقديمها بأكثر من طريقة، ‏وحيث انه من الأكلات المحبوبة وله شعبية كبيرة في مختلف أنحاء العالم، والأندومي ‏يعتبر من الوصفات التي تبحث عنها معظم السيدات والفتيات لتحضيرها في البيت ولذلك فان تحضير وصفة الاندومي ‏في البيت يكون أكثر أماناً وصحة،‏ وسوف نعرض لكم الآن أسهل طريقة لعمل الأندومي بطريقة صحية وسهلة في المنزل وآمنة أيضا للأطفال وغير مكلفة ‏ولا تأخذ وقت كثير ولا مجهود في تحضرها ومكوناتها متوفرة في كل بيت ‏ولذلك من خلال هذا المقال.

طريقة عمل الاندومي في المنزل

يعتبر الاندومي أسرع وجبه تم التوصل إليها فى جميع دول العالم وتعتبر من أشهر الوجبات التي تكتسب مذاق لذيذ بفعل التوابل الخاصه به ولكن يعتبر وجبه الاندومي من الوجبات التي تثير القلق في نفوس الأمهات والأطفال بفعل الأخبار التي تنتشر عن الاندومي واضراره الكثيرة بفعل المواد الحافظة التي يحتوي عليها.

المكونات:

نصف كيلو جرام من المعكرونة إسباجتي الرفعية أو الشعرية حسب الرغبة .

أثنين مكعب من مرقة دجاج .

عدد أثنين ملعقة كبيرة من زيت الطعام .

نصف ملعقة صغيرة الحجم من ملح الطعام .

ملعقة صغيرة من الكمون المطحون .

‏ ملعقة صغيرة من البصل المفروم البودرة .

ملعقة صغيرة من الثوم المفروم البودرة .

‏ ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود المطحون .

ملعقة صغيرة من الشطة الناعمة حسب الرغبة .

كمية وفيري من الماء .

طريقة التحضير :