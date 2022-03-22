نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وصفات سحرية من منزلك لتفتيح منطقة حول الفم خلال أسبوع في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعتبر منطقة ما حول الفم من المناطق الحساسة في الوجه وقد تتأثر بفعل الكثير من الأشياء حتى أن هناك لكن الكثير من المشاكل الشائعة بين الفتيات والسيدات بسبب الإصابة بالسواد في تلك المنطقة من درجة أغمق من لون البشرة الطبيعي مما يجعل الشكل غير محبب ومثير للضيق بالنسبة لكثير من الأفراد ولا يستطيعون الخروج دون كريمات التفتيح عن تلك الأماكن حتى تخفي آثار الاسمرار وقبل معالجة تلك الأشياء لا بد من معرفة أسبابها حيث يوجد الكثير من الأسباب الصحية التي تؤدي إلى ظهور البقع في تلك الأماكن بسبب نقص في الفيتامينات أو التعرض باستمرار لأشعة الشمس دون وقاية مما يجعل البشرة معرضة لتلك الأماكن السوداء لذلك نقدم لكم حلول طبيعية للتخلص منها عبر هذا المقال .

وصفات طبيعية للتخلص من اسمرار حول الفم

تظل مشكلة اسمرار منطقة الفم والبقع الداكنة عن لون البشرة الطبيعي من الأمور المرهقة لدى الكثير من الفتيات خاصةً الفتيات التي تعاني نقص في الفيتامينات حيث تؤثر تلك المشكلة الصحية على ظهور مثل تلك البقع في منطقة الفم والفيتامينات وكذلك عدم تناول الماء بكميات كبيرة على مدار اليوم مما تعاني تلك المنطقة من الجفاف الذي يتحول مع الوقت.

وصفة العسل والليمون:

يعتبر العسل من المكونات الناعمة التي تساعد على ترطيب الأماكن السوداء التي تستخدم بشكل عميق مما يجعل لونها فاتح مع الوقت، ويمكن تحضير تلك الوصفة عن طريق وضع ملعقتين من العسل الأبيض في إناء صغير وإضافة القليل من قطرات الليمون ولكن لا يفضل إضافته مع البشرة الحساسة وتقليبهم جيداً وبعد ذلك يتم تطبيق الوصفة على المنطقة المراد تفتيحها لمدة خمس دقائق يومياً للحصول على أفضل نتيجة.

وصفة البطاطس:

تحتوي البطاطس من الداخل على سائل ناعم عند استخدامه للبشرة أو يوضع على الأماكن الداكنة على تفتيحها لذلك يمكنك تقطيع البطاطس إلى شرائح وضعها على الاماكن السوداء لمدة عشر دقائق يومياً بشكل مستمر.

وصفة ماء الزهر مع كريم الجلسرين:

يشتهر ماء الزهر في الكثير من ماسكات التفتيح لذلك يمكنك مزجه مع بعض كريمات الترطيب القوية مثل كريم الجلسرين ومزج قطرات من ماء الورد على كمية قليلة منه ووضعها على الأماكن الداكنة فى الوجه ولكن لبضع دقائق فقط لا تتعدى العشر دقائق وبعد ذلك يتم غسلها والحفاظ على الاستمرار في تلك الوصفة.

وصفة قشر البرتقال:

يعتبر مكون البرتقال من أشهر المكونات التي تحتوي على فيتامين سي لذلك يمكنك استخدام قشر البرتقال ووضعها على البشرة حيث تساعد على التفتيح.