الحل السحري لتوفير ساعات إنتظار فك الدجاج المجمد ليصبح طازج وصالح للطهى ملعقة واحدة وتحصلي على دجاج طازج بعد تجميده لشهور

ملعقة واحدة فقط لفك الدجاج المتجمد، كثير من الأسر تفضل شراء الدجاج المتجمد من الماركت وتخزينه في فريزر البيت وإستخدامه عند الحاجة لعديد من الأسباب منها أن الدجاج الذي يتم تغليف و تجميده في المصانع والمتاح بيعه فى الماركت يتم تربيته في مزارع كبرى وإطعامه بكرم وإهتمام والإعتناء به صحيآ وذلك ما قد لا بقدر عليه بعض الأفراد الذين يقومون بتربية الطيور الداجنة و بيعها في محلاتهم الخاصة، ولكن طريقة فك تجميد الدجاج تفقده الكثير من قيمته الغذائية وأيضآ تفقده الكثير من طعمه، ليس هذا كل شيء ولكن بعض الطرق لفك تجميد الدجاج مثل إستخدام الماء المغلي تمثل خطورة صحية حيث أنها تتفاعل مع الكيس البلاستيك الحاوي للدجاج وبعض الطرق الأخرى لا تتعامل مع البكتريا والجراثيم المتجمعة داخل الدم المتخثر فى الدجاج المتجمد، نقدم في هذا المقال أفضل طريقة لفك تجميد الدجاج

أفضل طريقة لفك الدجاج المتجمد

في إناء عميق صبي قدر من ماء الصنبور

ضعي داخل الدجاجة المتجمدة بكيسها

بعد دقائق ستجدين أن الكيس بدأ يفقد إلتصاقه بالدجاجة

إبدأى فى فرك الكيس برفق ليفقد إلتصاقه تمامآ مع جسم الدجاجة

أخرجى الكيس من الإناء وقومي بفتح الكيس و إخراج الدجاجة

ستجدين الدجاجة متصلبة علي الرغم من إنفصال الكيس عنها

رشي ملح البحر الخشن على الدجاجة بكمية وفيرة وإتركيها خمسة عشرة دقيقة

بعد خمسة عشرة دقيقة ستجدين الدجاجة قد أصبحت لينة

قطعي الدجاجة الآن إلى أربعة أجزاء كما هو متعارف عليه

أعيدي رش ملح البحر الخشن على أرباع الدجاجة من الداخل بعد تقطيعها وإنتظري أيضآ خمسة عشر دقيقة

يعد خمسة عشر دقيقة ستجدين الدجاجة قد أصبحت لينة وطبيعية تمامآ

الآن إبدأى فى تطهيروتعقيم الدجاجة