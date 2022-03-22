نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل تتبيلة السمك المشوي بطعمه اللذيذ في البيت في المقال التالي
يعتبر السمك من الأطعمة المفيدة للجسم والشهية بشكل عام، وحيث يعتبر السمك من الأطعمة التي يعشقها الجميع، كما أن السمك من المأكولات البحرية الغذائية الغنية بالعديد من العناصر الغذائية كما يحتوي على العديد من الفيتامينات والبروتينات والمعادن، كما أن السمك يمكن تحضير بعدة طرق متنوعة ومختلفة، كما أن السمك يحمي الجسم من الإصابة بأمراض السرطان لاحتواءه على العديد من الاحماض الامينية، سوف نتعرف الآن على طريقة عمل تتبيلة السمك المشوي بطعمه اللذيذ بمكونات بسيطة وسهلة في البيت ولذلك من خلال هذا المقال.
طريقة عمل تتبيلة السمك المشوي
يستحوذ السمك المشوي على شهرة عالمية حتى أن المطاعم تقوم على تحضيره فقط بسبب مذاقه المحبب للجميع التي يتم تحضيرها منه وهو الأكثر انتشاراً مقارنة بالسمك المقلي ويعتبر غني بالفيتامينات والبروتين ويمكن تحضيره بسهولة في المنزل في الفرن حيث يعتقد البعض أنه لا يمكن تحضير السمك المشوي كما هو في المطاعم ولكن طريقة تحضيره.
المكونات:
- نصف كيلو جرام من السمك.
- عدد خمس ملاعق كبيرة من زيت الزيتون.
- عدد ثلاث فصوص من الثوم المهروس.
- ملعقة صغيرة من ملح الطعام.
- أثنين ملعقة من عصير الليمون.
- نصف ملعقة صغيرة من الزنجبيل.
- نصف ملعقة صغيرة من الكمون المطحون.
- نصف ملعقة صغيرة من الكزبرة اليابسة.
- نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأبيض.
طريقة التحضير:
- الخطوة الأولي قومي بإحضار وعاء مناسب ومتوسط الحجم ثم ضعي فيه نصف ملعقة صغيرة من الكزبرة اليابسة مع نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأبيض ثم بعد ذلك يضاف إليهم نصف ملعقة صغيرة من الكمون المطحون مع نصف ملعقة صغيرة من الزنجبيل وملعقة صغيرة من ملح الطعام.
- الخطوة الثانية قومي بإضافة ثلاث فصوص من الثوم المهروس مع أثنين ملعقة من عصير الليمون ثم بعد ذلك ضيفي خمس ملاعق كبيرة من زيت الزيتون ثم اخلطي المكونات جيداً مع بعضهم البعض.
- الخطوة الثالثة قومي بإحضار وعاء ثم ضعي فيه السمك وبعد ذلك قومي بشق كل سمكة إلى ثلاثة شقوق عرضية من الجانبين حتى تدخل فيه الحرارة والصلصة إلى السمكة.
الخطوة الرابعة قومي بإحضار صينية عميقة ومناسبة للسمك ثم ضعي فيها السمك وبعد ذلك يسكب فوقها الخليط ثم يدهن السمك بإستخدام فرشاة ثم يدهن جيداً من الداخل والخارج.
- الخطوة الخامسة قومي بوضع كوب من الماء في صينية الفرن ثم تغطى الصينية بورق قصدير حتى يسهل عملية الاستواء ثم بعد ذلك قومي بتسخين الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية ثم ضعي الصينية داخل الفرن واتركي الصينية في الفرن لمدة ثلاثين دقيقة ثم ارفعي ورق القصدير من على الصينية ثم اتركي الصينية داخل الفرن لمدة خمسة عشر دقيقة حتى يصبح لونها مناسب ويتم النضج جيداً.
- الخطوة السادسة قومي بوضع السمك المشوي في طبق للتقديم وزيني السمك بالبقدونس المفروم ثم بعد ذلك قدمي السمك إلى أفراد أسرتك وهو ساخناً.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة عمل تتبيلة السمك المشوي بطعمه اللذيذ في البيت على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.