طريقة عمل تتبيلة السمك المشوي بطعمه اللذيذ في البيت

‏يعتبر السمك من الأطعمة المفيدة للجسم والشهية بشكل عام، ‏وحيث يعتبر السمك من الأطعمة التي يعشقها الجميع، كما أن السمك من المأكولات البحرية الغذائية الغنية بالعديد من العناصر الغذائية كما يحتوي على العديد من الفيتامينات والبروتينات والمعادن، ‏كما أن السمك يمكن تحضير بعدة طرق متنوعة ومختلفة، كما أن السمك يحمي الجسم من الإصابة بأمراض السرطان لاحتواءه على العديد من الاحماض الامينية، سوف نتعرف الآن على طريقة عمل تتبيلة السمك المشوي بطعمه اللذيذ بمكونات بسيطة وسهلة في البيت ولذلك من خلال هذا المقال.

طريقة عمل تتبيلة السمك المشوي

يستحوذ السمك المشوي على شهرة عالمية حتى أن المطاعم تقوم على تحضيره فقط بسبب مذاقه المحبب للجميع التي يتم تحضيرها منه وهو الأكثر انتشاراً مقارنة بالسمك المقلي ويعتبر غني بالفيتامينات والبروتين ويمكن تحضيره بسهولة في المنزل في الفرن حيث يعتقد البعض أنه لا يمكن تحضير السمك المشوي كما هو في المطاعم ولكن طريقة تحضيره.

المكونات:

نصف كيلو جرام من السمك .

عدد خمس ملاعق كبيرة من زيت الزيتون .

عدد ثلاث فصوص من الثوم المهروس .

ملعقة صغيرة من ملح الطعام .

أثنين ملعقة من عصير الليمون .

نصف ملعقة صغيرة من الزنجبيل .

نصف ملعقة صغيرة من الكمون المطحون .

نصف ملعقة صغيرة من الكزبرة اليابسة .

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأبيض .

طريقة التحضير :