نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بمكونات بسيطة.. حضري الكنافة بالقشطة في المنزل مثل المحلات تماماً في المقال التالي

الكنافة بالقشطة من أحد أفضل الحلويات الرمضانية الشهيرة التي تتميز بها موائد الإفطار في شهر رمضان الكريم، فهي تعتبر أشهر أنواع الحلويات الشرقية التي يعشقها الكثيرين لما تتمتع بمذاقها الطيب واللذيذ وبنكهاتها الشهية، ومن ألذ وأسهل طريقة لتحضير الكنافة هي الكنافة بالقشطة المغموسة بالشربات البارد والمزينة بالمكسرات والفستق المجروش، والتي تنال شعبية واسعة في بلاد الشرق وبالأخص بلاد الشام ومدينة نابلس، ومن خلال ما يلي أفضل طريقة لعمل الكنافة بالقشطة. طريقة عمل الكنافة بالقشطة المكونات نصف كيلو من الكنافة المبشورة.

مقدار نصف كأس من بودرة السكر الناعم.

كوب من السمنة البلدي.

كوبان من الحليب السائل.

علبة متوسطة من القشطة.

ملعقتين كبيرتين من بودرة الكريم شانتيه.

ملعقة صغيرة من خلاصة الفانيليا.

ثلاثة ملاعق كبيرة من مسحوق النشا. مكونات الشربات البارد نصف كيلو من السكر الخشن.

كوب ونصف من الماء.

ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

مقدار ملعقة صغيرة من الفانيليا.

ملعقة كبيرة من السمنة الذائبة.

مقدار ملعقة كبيرة من العسل الأبيض. خطوات التحضير تحضير وعاء على النار ويوضع فيه الحليب والسكر، ثم يذوب النشا في القليل من الماء الفاتر وتقلب مع الحليب والسكر.

تقليب المكونات مع بعضها ثم يضاف إليها القشطة والفانيليا وبودرة الكريم شانتيه.

مزج المكونات مع بعضها للحصول على قوام القشطة الكريمي المتماسك.

ترك الخليط على النار لمدة خمس دقائق ثم يرفع عن النار ويترك لكي يبرد قليلاً.

إحضار وعاء آخر يوضع على النار لعمل الشربات البارد وذلك من خلال تذويب السكر في الماء.

إضافة الليمون والفانيليا والعسل الأبيض، ثم يترك الشربات لمدة عشرة دقائق لكي يصل إلى الغليان.

تحضير إناء متوسط الحجم ويخلط فيه الكنافة مع السمنة والسكر وتقلب المكونات مع بعضها لكي تتجانس.

يمكن تحضير قالب الكنافة ويدهن بالسمنة ثم يضغط فيها نصف كمية الكنافة، ثم يوزع فوقها خليط القشطة.

ضغط الكمية المتبقية من خليط الكنافة فوق القشطة ثم تدخل الفرن على درجة حرارة متوسطة.

دهن وجه الكنافة بالسمنة ثم توضع تحت الشواية لعدة ثواني لكي يحمر لونها، ثم تخرج ساخنة ويسكب فوقها الشربات البارد. أسرار نجاح الكنافة بالقشطة عليك اتباع كافة المكونات بالخطوات للحصول على كنافة مثل الجاهزة.

يتم تسخين الفرن أولاً قبل وضع الكنافة.

تدهن الصينية بالسمن قبل وضع الكنافة.

تخرج الكنافة من الفرن ويصب عليها القطر البارد فور خروجها من الفرن مباشرة.

عليك تقديم الكنافة وهي ساخنة للاستمتاع بالطعم.

افركي الكنافة قبل استخدامها إلى قطع صغيرة. عمر شويل - جدة بمكونات بسيطة.. حضري الكنافة بالقشطة في المنزل مثل المحلات تماماً - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بمكونات بسيطة.. حضري الكنافة بالقشطة في المنزل مثل المحلات تماماً على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.