انقذ أسنانك من الضياع بأقوى خلطة لتبييض الأسنان وإزالة الجير المتراكم 100% بدون الذهاب للطبيب

دائمًا ما يتم البحث عن خلطات طبيعية لتبييض الأسنان بدلًا من الخلطات التي يتواجد بها مواد كيميائية لها آثار جانبية على صحة اللثة والأسنان، حيث وجدنا أن فئة كبيرة من أطباء الأسنان قد أشاروا إلى أكثر من خلطة لتبييض الأسنان، وذلك يرجع إلى فاعلية كل خلطة في إزالة مشكلة اصفرار الأسنان بصورة سريعة، وهذا ما سنقوم بعرضه داخل هذا المقال.

خلطة لتبييض الأسنان

إليكم أبرز الخلطات الطبيعية لتبييض الأسنان، والتي أثبتت فاعليتها بصورة لافتة للنظر مع فئة كبيرة من الناس، وهذا

ما سيتم عرضه بالصورة الآتية:

خلطة عصير الليمون لتبييض الأسنان

المكونات

ملعقة كبيرة من عصير الليمون الطازج.

ملعقة كبيرة من صودا الخبز.

طريقة التحضير والاستعمال

في بداية الأمر نقوم بخلط الليمون مع صودا الخبز داخل إناء صغير، حتى نتأكد من أن المكونات قد تجانست معًا بالشكل المطلوب.

ومن بعدها نقوم بوضع هذا الخليط على فرشاة الأسنان، ومن ثم نقوم بفرك الأسنان برفق، حتى لا تتعرض اللثة للالتهابات الحادة.

ويترك الخليط على الأسنان لمدة دقائق بسيطة، حتى لا تتعرض الأسنان للحساسية، ومن بعدها سنلاحظ الفارق في درجة بياض الأسنان بصورة سريعة.

خلطة خل التفاح لعلاج اصفرار الأسنان

المكونات

ملعقة كبيرة من خل التفاح.

ملعقة كبيرة من صودا الخبز.

خطوات التحضير والاستعمال

أولًا نقوم بإحضار إناء صغير ونخلط المكونات معًا بداخله، حتى نتحصل على قوام متجانس.

ومن بعدها نقوم بوضع هذا الخليط فرشاة الأسنان، ثم نقوم بفرك الأسنان جيدًا، ومن بعدها سنلاحظ الفارق الكبير في درجة بياض الأسنان، ولكن يتم استخدامها مرة واحدة فقط.

خلطة الفراولة لتبييض الأسنان

المكونات

حبة فراولة مطحونة.

نصف ملعقة من صودا الخبز.

طريقة التحضير والاستخدام

في بداية الأمر نقوم بخلط المكونات معًا داخل وعاء صغير، ومن ثم تأتي خطوة وضع الخليط وفرك الأسنان جيدًا به.

ومن بعدها نقوم بترك الخليط على الأسنان لمدة زمنية تقدر بحوالي 5 دقائق.

ثم نقوم بغسل الأسنان بالفرشاة والمعجون، ومن بعدها سنلاحظ الفارق السحري في هيئة الأسنان مباشرة بعد إجراء هذه الخلطة.

وبعد عرضنا لهذا المقال فمن الصعب ألا يجد الناس صعوبة في مواجهة مشكلة اصفرار الأسنان والبحث عن خلطة لتبييض الأسنان بسرعة، فكل ما علينا المواظبة على نظافة الأسنان على أقل تقدير مرة واحدة في اليوم.