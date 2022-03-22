كريم لبان الذكر للتجاعيد انقذي بشرتك واستمتعي بوجه ناعم ومشدود بلا مسامات أو خطوط والنتيجة مضمونة

تعتبر مشكلة التجاعيد نتيجة التقدم بالسن من أكثر المشكلات إزعاجًا التي تؤثر على ثقة فئة كبيرة من الناس، ودائمًا ما يلجأ بعض الناس إلى بعض من الحيل للتخلص من تلك المشكلة، ولكن عادة ما يتعرضوا لأكثر من أثر جانبي بعد إجراء هذه الحيل، لكن وجدنا أن كريم لبان الذكر للتجاعيد أثبت فاعلية كبرى في التخلص من تلك المشكلة دون أن يترك أي أثر جانبي، وهذا ما سنقوم بعرضه داخل هذا المقال.

كريم لبان الذكر للتجاعيد

إن الاستفادة الكاملة من فوائد كريم لبان الذكر يعتمد بصورة كبيرة على الالتزام الكامل بخطوات تحضير ومكونات هذه الوصفة، والتي سنقوم بعرضها بهذا الشكل الآتي ذكره:

المكونات

ماء مغلي.

ملعقة لبان حصا الذكر.

ملعقة كبيرة من نشا الذرة.

ماسك لإزالة التجاعيد

في بداية الأمر نقوم بإحضار كوب من الماء المغلي ومن ثم نضيف بداخله ملعقة من لبان حصا الذكر.

ومن بعدها نقوم بترك اللبان داخل الماء المغلي لمدة زمنية تقدر بحوالي ليلة كاملة.

ثم نقوم بتصفية اللبان من الماء، وبعدها نقوم بحفظ هذه الماء، ونضيف النشا على الماء، ومن ثم نقوم

بالتقليب بصورة مستمرة.

بالتقليب بصورة مستمرة. وبعد ذلك نقوم بوضع خليط النشا وماء لبان الذكر على النار، ومن بعدها نقوم بالتقليب بصورة مستمرة،

حتى نتحصل على قوام كريمي.

حتى نتحصل على قوام كريمي. ثم نقوم بغسل الوجه جيدًا بالماء الدافئ، وبعدها نقوم بوضع هذا الكريم على البشرة.

فيجب أن نقوم بترك الكريم على الوجه لفترة من الوقت تقدر بحوالي ساعة على أقل تقدير.

وبعدها نقوم بغسل الوجه بالماء الدافئ، ومن ثم سنلاحظ الفارق في حل مشكلة التجاعيد بعد القيام بهذه الطريقة مرتين خلال الأسبوع، وهذا أهم ما نصحنا به الكثير من الناس ممن جربوا هذه الطريقة.

وفي الختام نكون قد وضحنا لكم كافة التفاصيل الخاصة بطريقة إعداد كريم لبان الذكر للتجاعيد، حيث وجدنا أن لهذا الكريم فاعلية إلى حد ما كبيرة في مواجهة ظهور التجاعيد بالوجه وإزالتها في أسرع وقت ممكن، فيمكن لأي شخص إعداد هذا الكريم بالمنزل، وهذا الأمر من أبرز مميزات كريم لبان الذكر.