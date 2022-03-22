نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل كرات البسبوسة في البيت أحلى من الحلواني في المقال التالي

عمر شويل - جدة كرات البسبوسة من ألذ أنواع البسبوسة وهي تعتبر من الحلويات الشرقية التي يقبل على تناولها الكثير من الأشخاص من الكبار والصغار، ويمكنك تشكيلها بالشكل التي ترغبه كما يمكن إضافة جوز الهند لتضيف لها المذاق الرائع، والكثير من السيدات يبحثن عن أسهل طريقة لعمل هذه الوصفة، لذلك نقدمها لكم من خلال هذا المقال بكل سهولة ويسر.

طريقة عمل كرات البسبوسة

كرات البسبوسة اللذيذة التي يعشقها الكبار والصغار سوف نعرض لكم مكوناتها من خلال السطور التالية، ومكوناتها بسيطة ومتوفرة في كل منزل وليست مكلفة، وتتمثل هذه المكونات في التالي:

نصف كيلو من دقيق السميد.

نصف كوب من اللبن الحليب.

كوب الا ربع من السمن البلدي.

ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

كوب من جوز الهند.

4 ملاعق من القشطة.

طريقة التحضير

من خلال الخطوات التالية يمكنك عمل ألذ كرات من البسبوسة، فهى من الحلويات التي تحتوي على قيمة غذائية عالية لما تحتويه من مكونات، وإليكم بعض السطور نشرح فيها كيفية عمل هذه الوصفة بكل سهولة من خلال الآتي:

يتم إحضار وعاء عميق ونضع به اللبن على النار حتى يغلي.

ثم بعدها يتم وضع كلا من السكر والسمن، وذلك مع التقليب الجيد حتى تذوب المكونات.

نضيف إلى المكونات السابقة دقيق السميد مع البيكنج بودر ثم تقلب المكونات جيدا.

نضع جوز الهند مع المكونات.

يتم تقليب جميع المكونات جيدا حتى نحصل على خليط متجانس.

نضيف إلى هذا الخليط القشطة ويتم تشكيل كرات البسبوسة.

نحضر صينية نقوم بدهنها بالسمن، وترص كرات البسبوسة مع مراعاة ترك مسافة فيما بينهم.

ندخل الصينية الفرن على درجة حرارة 180 درجة لمدة عشرين دقيقة.

عندما تنضج ويصل لونها إلى اللون الذهبي نخرجها من الفرن وفور خروجها نسقيها بالشربات.

ونتركها لكي تبرد ويتم بعدها تقطيعها وتقدم في طبق التقديم.

طريقة عمل الشربات

في سطور قليلة نقدم لكم طريقة عمل الشربات الذي يضيف المذاق الحلو على الكثير من الحلويات، وتتمثل مكوناته من الآتي:

2 كوب من السكر.

كوب من الماء.

عصير ليمونة صغيرة.

ملعقة من الفانيليا.

طريقة التحضير

من خلال الخطوات البسيطة يمكنك الحصول على الشربات اللذيذ، وذلك كما يلي: