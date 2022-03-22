خطوة بخطوة.. افردي شعرك المجعد بالفازلين وكريم بانثينول بأقل تكلفة

كريم بانثينول والفازلين لفرد الشعر، كريم بانثينول معروف بفوائدها الكثيرة سواء للجلد أو الشعر وهو واحد من أفضل أنواع الكريمات التي تعمل على فرد الشعر بشكل طبيعي والبعض يطلق عليه اسم الكرياتين الغير مكلف، وهذا بسبب سعره البسيط، وبعض النساء لا تحب الذهاب إلى صالونات التجميل بسبب أسعارهم المرتفعة، ولهذا سوف نقدم طريقة استخدام كريم بانثينول من أجل الحصول على شعر مفرود.

كريم بانثينول والفازلين لفرد الشعر

كريم بانثينول له العديد من الفوائد سواء للشعر أو البشرة، وكذلك كريم الفازلين له فوائد كثيرة جداً، فهما يعملان على ترطيب الشعر وفرد الشعر المجعد بكل سهولة، كما أنهما يمنعان الهيشان ويعالج التقصف والتساقط.

المكونات

ملعقة كريم بانثينول.

مقدار ملعقة صغيرة زيت لوز.

ملعقة كبيرة فازلين .

فرشاة.

ملعقة كبيرة عسل نحل.

بونية.

ماء مغلي.

فوطة.

طريقة التحضير

قومي بغسل شعرك ومشطيه أولاً لكي يصبح نظيف ويكون من السهل توزيع الكريم عليه.

ضعي ملعقة من كريم بانثينول في وعاء نظيف ثم ضيفي إليه عسل النحل والفازلين وزيت اللوز، وقلبي المكونات كلها معاً.

بعد الحصول على خليط كريمي، قومي بوضع الفرشاة في ماء مغلي به ملعقة ملح لتطهير الفرشاة والتخلص من الجراثيم الموجودة بها.

استخدمي الفرشاة في توزيع الكريم على الشعر بداية من مقدمة الرأس من الجذور إلى أطراف الشعر.

غطي شعرك باستخدام بونية الشعر، ثم ضعي الفوطة في ماء مغلي واعصريها للتخلص من الماء.

يتم وضع البونية فوق الشعر واتركيها حوالي ساعة.

بعد ذلك يتم إزالة فوطة الشعر والبونية وقومي بتدليك الشعر بحركات دائرية.

اغسلي شعرك جيداً واتركيه حتي يجف، ثم قومي بتسريح الشعر لملاحظة الفرق من المرة الأولى.

استخدمي هذه الوصفة مرة كل أسبوع، للحصول على نتيجة أسرع.

كريم بانثينول والنشا لفرد الشعر

يتم خلط عبوة من كريم بانثينول مع ملعقتين كبيرتين من النشا وملعقة كبيرة من زيت جوز الهند، يتم مزجهم مع بعض جيداً.

يقسم الشعر أربع أجزاء ويتم تمشيطه، ثم يوضع الكريم من الجذور وحتى الأطراف مع التمشيط.

يترك لمدة ساعة على الشعر مع وضع بونية شعر.

يغسل الشعر بعدد ذلك ثم يتم ترطيبه.

فوائد كريم بانثينول والفازلين للشعر