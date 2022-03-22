نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل دجاج مشوي في الفرن بالزبادي في المنزل كالمطاعم وسر التتبيلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة عمل دجاج مشوي في الفرن بخطوات سهلة، تعد طريقة عمل دجاج مشوي في الفرن من الطرق الجميلة والتي تجعل للدجاج مذاق لذيذ، وتتم هذه الطريقة وفقا لعدد من الخطوات التي تعمل في صدد جعل الفراخ له طعم خاص في الأكل، اذ تعد هذه الوجبة من الوجبات الهامة التي يمكن وضعها على مائدة الطعام بصورة منفردة او مع مزيد من السلطة الخضراء وطبق سلطة الطحينة، كما يمكن تقديم هذا الدجاج مع الخضار المسلوق او السوتيه.

طريقة عمل دجاج مشوي في الفرن

لعمل دجاج مشوي في الفرن يمكن استعمال الخطوات الأتية:

يتم اولا تتبيل الدجاج المطلوب تجهيزه للشوي ويكون ذلك عن طريق خلط ثوم مهروس مع بصل مهروس ايضا.

ثم يضاف على الخليط السابق ملح وكمون وفلفل اسود بمقادير مناسبة تقدر بحسب الرغبة.

كما يمزج المقدار السابق جيدا مع ملاعق من عصير الليمون وزيت الزيتون.

ثم يترك الدجاج المتبل لمدة يوم كامل في داخل الثلاجة.

يتم إخراج الدجاج ووضعه في صينية فرن حتى تمام النضج.

دجاج بالفرن مع الخضروات

يمكن لكل ربة منزل عمل فراخ مشوية بالخضار في بيتها وذلك عن طريق اتباع عدد من الخطوات:

تقوم اولا بعمل تتبيل للدجاج سهل من اجل إعطاء النكهة المطلوبة.

كما يخلط الدجاج مع التوابل الممثلة في الكركم والملح والفلفل الاسود والكمون والكسبرة.

ثم يضاف علي التتبيل السابق الثوم المفري مع البصل المفروم وقليل من زيت الزيتون.

كذلك يضاف عصير الليمون مع الشطة والبابريكا.

يتم تشويح الخضار المكون من البطاطس والجزر ثم يوضع مع الدجاج في داخل كيس الشوي.

ثم يوضع الكيس لمدة نصف ساعة في الفرن الكهرباء من اجل تمام الشوي.

صينية دجاج مشوي بالفرن

لعمل الصينية المطلوبة يمكن اتباع خطوات الشوي للدجاج من التتبيل بالملح والفلفل والكمون والكركم وعصير الليمون، بالإضافة الى البصل والثوم، وترك الفراخ المتبل حتي يتشرب بالخليط، ثم إدخاله في صينية الفرن مع البطاطس المقطع حلقات وقليل من الماء حتي النضج.

تتبيلة الدجاج المشوي بالفرن بالزبادي

ويستحب في شوي الفراخ استخدام الزبادي فيجعل طعم لين سهل المضغ والبلع للكبير والصغير وكذلك الخل والليمون الذي يزيل كافة الروائح والترسبات الموجودة في لحم الدجاج.

ولابد من نقع الدجاج في الزبادي والخل والليمون والبصل والطماطم والفلفل وكافة التوابل الطازجة في المبرد لمدة لا تقل عن 8 ساعات تزيد لا تقل.