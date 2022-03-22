نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تلوين الشعر الابيض بالصبغات الطبيعية في المنزل.. صبغة طبيعية للقضاء على الشيب في المقال التالي
صبغة طبيعية للقضاء على الشيب، تعتبر الوصفات الطبيعية من اقوي الطرق الآمنة على الشعر وبديلاً رائعًا للصبغات الكيميائية التي قد ترهق الشعر، فيمكن للطرق الطبيعية أن تصبغ شعرك باللون الداكن أو الفاتح ، وتعطيكي اخفاء سريع للشعر الأبيض، فضلا على الفوائد الأخرى منها العناية بالشعر، و لا تهيج في فروة الرأس، تعطيكي لون طبيعية، ومن الممكن تغيير لون الشعر بعد فترة قصيرة بدون آثار جانبية مثال الصبغات الكيميائية، ولذلك نقدم اليوم لكل زوارموقعنا ثقفني الكرام خلطات طبيغي. لصبغ الشيب العنيد في المنزل.
صبغة طبيعية للقضاء على الشيب
تعتبر الحناء أفضل صبغة عشبية لصبغ الشعر باللون البني، ولا تمنح الحناء الشعر لونًا رائع وتغطية مثالية للشيب فقط ، بل تقوي الشعر من الجذور إلى الأطراف بسبب وجود مواد تغذي الشعر، وطريقة استخدام الحناء وصبغ بها الشعر في المنزل بسيط للغاية، فما عليك غير اتباع الخطوات التالية.
المكونات
- كوب من الماء الساخن.
- كوب من الحناء.
الطريقة
- نسكب مسحوق الحناء في وعاء زجاجي، ويضاف اليها كمية الماء الساخن، ويمكن استبدال الماء الساخن بالقهوة الساخنة لنتيجة أفضل.
- وتخلط جيدا حتى يصبح لونها موحدًا.
- ثم يمكنك إضافة قطرات من الجلسرين لتسهيى عملية التوزيع على الشعر.
- ثم يتم غسل الشعر بالشامبو ويجفف قليلاً بدون استخدام مجفف الشعر.
- يفضل تغطية خط الشعر بالفازلين حتى لا تنتقل الصبغات إلى الجلد.
- نبدا بتطبيق الخليط على الشعر والاطراف ثم يغطي الشعر بكيس بلاستيك ثم يلف بمنشفة فوقه.
- ينبغي الانتظار لمدة ساعة ونصف على الأقل قبل غسل الشعر جيدا بالماء والشامبو.
وصفة البابونج لصباغة شيب الشعر
البابونج هو من افضل العلاجات التي تخفي شيب الشعر، كما أنه يضيف لمعانًا للشعر ونعومه، وهناك عدة وصفات مجربة بستخدام أزهار البابونج:
المكونات
- 1 كوب من البابونج.
- ثلاثة ملاعق كبيرة من الجلسرين.
- نصف لتر من الماء المغلي.
الطريقة
- ييسكب كمية البابونج المجفف مع نصف لتر من الماء المغلي والجلسرين، ويترك لمدة ساعتين على جانب .
- وبعد ذلك يتم دهنه على الشعر جيدا جدا.
- ثم يتم لف الشعر بكيس بلاستيك وفوقه منشفة لمدة ساعة.
- ثم يشطف ةلشعر بالماء والشامبو العادي.
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