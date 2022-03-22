طريقة عمل كيكة البسكويت الباردة بصوص الشيكولاته بدون فرن

كيكة البسكويت الباردة بدون فرن، هي أسهل أنواع الكيك التي يمكن أن تقديمها لأسرتك خلال دقائق معدودة فهي بسيطة جداً ولا تحتاج إلى وقت طويل، وهي معروفة بطعمها اللذيذ، وهي مناسبة لتقديمها في المناسبات والعزائم وأعياد الميلاد، وما يميز هذا النوع من الكيك هو طعمها الخفيف وسرعة إعدادها ومكوناتها البسيطة المتوفرة في المنزل، وفيما يلي سوف نقدم لكم طريقة تحضيرها في المنزل بكل سهولة وبخطوات بسيطة، حيث أن مكوناتها موجودة في كل مطبخ تابعونا لمعرفة الطريقة.

كيكة البسكويت الباردة بدون فرن

تعد كيكة البسكويت واحدة من أحلى وأطعم أنواع كيك البسكويت البارد، يحضر في المنزل مثل الجاهز تماماً وبأقل تكلفة، يمكنك متابعة الخطوات بشكل صحيح للحصول على كيك بسكويت ناجح مثل الجاهز تماماً، فهو يحضر بمكونات بسيطة ولا يحتاج لبذل مجهود.

المكونات

كوب حليب.

80 جرام كاكاو بودرة خام.

عشرة جرام زبدة.

نصف كيلو بسكويت شاي.

ملعقتان شيكولاته نوتيلا.

طريقة التحضير

باستخدام المضرب اليدوي اخلطي الكاكاو مع كوب الحليب.

بعد أن يذوب الكاكاو ضعي الخليط في وعاء على النار المتوسطة لمدة دقيقتين فقط.

ضيفي الزبدة والشيكولاته النوتيلا إلى الخليط وقلبي المكونات معاً.

بعد الحصول على خليط كريمي، ارفعي القدر من على النار وضعيه جانباً حتى يبرد.

احضري وعاء بايركس ورصي به طبقة من البسكويت، وضعي فوقها طبقة من خليط الكاكاو، ثم ضعي طبقة أخرى من البسكويت وطبقة خليط الكاكاو، واستمري هكذا حتي تنتهي من الكمية الموجودة لديك.

ضعي الكيك في الثلاجة على الأقل ثلاثة ساعات حتي تصير متماسكة، قدمي الكيك الباردة إلى أسرتك.

طريقة عمل صوص الشيكولاته لتزين الكيك

المكونات

ست ملاعق صغيرة كاكاو.

كوب سكر مطحون.

ستين جرام زيت ذرة.

ملعقتان كريم شانتيه.

ربع ملعقة فانيليا.

كوب حليب.

طريقة التحضير

اخلطي زيت الذرة مع الحليب في الخلاط أولاً خمس دقائق.

ضيفي إلى الخليط كريم شانتيه وسكر والكاكاو والفانيليا.

اخلطي المكونات جيداً حتي تصبح خليط كريمي ويكون صوص الشيكولاته جاهزاً.

ضعي صوص الشيكولاته على الكيك للتزين ثم قدميها إلى أسرتك بجوار المشروبات الساخنة أو العصائر.

أسرار نجاح كيك البسكويت