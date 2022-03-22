نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أقوي زيت لتحفيز نمو الشعر وعلاج التساقط وتزيد من كثافته في أسبوع في المقال التالي

عمر شويل - جدة أقوي زيت لتحفيز نمو الشعر وعلاج التساقط وتزيد من كثافته في أسبوع، هل زيت النعناع مفيد للشعر؟ نعم زيت النعناع مفيد جدًا لصحة الشعر حيث يعد من أحسن الخيارات الطبيعية المتوفرة دائمًا. زيت النعناع يوفر للشعر التغذية المطلوبة لكي ينمو ويطول بسرعة، لذلك يجب على الأفراد الذين يعانون من نزول الشعر أو من الصلع استخدام هذا الزيت لأنه سوف يزيد حجم الشعر ويعيق سقوطه مما يجعل الشعر يظهر في الرأس مرة أخرى. زيت النعناع واحد من أفضل الزيوت العطرية الذي يتمتع بفوائد كثيرة، يتم استخلاص زيت النعناع من الأوراق أو السيقان.

وصفة زيت النعناع لتحفيز نمو الشعر ووقف التساقط نهائياً



تعتبر الزيوت الطبيعية من أفضل الحلول لتطويل الشعر وعلاج التساقط بشكل سريع.

ولهذا سوف أقدم لكم أقوي زيت لتطويل وتكثيف الشعر وعلاج التساقط في وقت قصير.

هناك طرق كثيرة يمكن من خلالها استعمال زيت النعناع والآن سوف نقدم لكم بعض طرق الاستخدام في الآتي:

يمكن استخدام زيت النعناع عن طريق تدليك جذور الشعر به:

يفضل تخفيف زيت النعناع بأي زيت من الزيوت الأخرى قبل استخدامه على الشعر وذلك لأنه زيت عطري خام من الممكن أن يسبب حساسية في فروة الرأس.

ولكي يتم استخدامه بطريقة صحيحة يجب إتباع الخطوات التالية:

يفضل خلط من 2: 3 نقط من زيت النعناع مع ملعقة زيت جوز هند كبيرة أو ملعقة من زيت الجوجوبا.

بعد خلط الزيوت مع بعضها يتم وضع الخليط على جلد الرأس والقيام بعمل مساج للفروة باستخدام أطراف الأصابع.

يتم ترك الشعر مدهون بالزيوت من 10: 30 دقيقة، وبعدها يغسل الشعر بالشامبو.

من الممكن استخدام زيت النعناع عن طريق خلطه بالشامبو:

يعد الشامبو مكون رئيسي في مجال العناية بالشعر حيث يعمل علي تنظيف الشعر كما يمكن إضافة بعض الزيوت لتكثيف الشعر.

لكي نحصل على ردة فعل إيجابية للزيت يفضل خلط نقطة أو اثنين من هذا الزيت مع الشامبو المستخدم، ولكن يجب مراعاة تركيزات الزيت لأن القطرات المضافة للشامبو تتفاوت من تركيز لآخر.

ويمكن تحديد كمية زيت النعناع من خلال متابعة تأثير الشامبو على جلد الشعر وفقًا لما يلي:

بعد استعمال الشامبو إذا نتج من استعماله ألم خفيف جدًا في فروة الرأس فهذا يدل على أنك قمت بإضافة الكمية الصحيحة.

أما إذا حدث تهيج شديد في فروة الشعر وحساسية مفرطة فهذا يدل على أن الكمية المضافة أكثر من الكمية الطبيعية حيث يتطلب هذا الأمر غسل الشعر بمجرد الشعور بهذه الآثار.

أهمية زيت النعناع للشعر

زيت النعناع من الزيوت التي تحتوي على كمية كبيرة من مضادات الأكسدة ومجموعة من المركبات النشطة بالإضافة إلى الرائحة الزكية لذلك فهو يتصدى لمشاكل الشعر الصعبة حيث تظهر أهميته في الآتي: