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طريقة عمل كفتة البطاطس بدون ما تفك، تعتبر كفتة البطاطس من أكثر الأكلات الاقتصادية اللذيذة التي يفضل تناولها الكثيرين، وإلى جانب طعمها الشهي والطيب فهي تتميز بعدة فوائد صحية تنعكس على الجسم وتمده بالطاقة والحيوية والصحة، حيث يتمكن الجسم الاستفادة بأهمية البطاطس وفوائد مكونات الوصفة منها البقدونس واللحم والبيض والطماطم والجبن، ومن خلال ما يلي سوف نقدم لكم أسهل وأفضل طريقة عمل كفتة البطاطس بدون ما تفك. طريقة عمل كفتة البطاطس بدون ما تفك المكونات نصف كيلو من اللحمة المفرومة.

حزمة صغيرة من أوراق البقدونس.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

حبتان من البيض.

حبتان من البطاطس كبيرة الحجم.

حبة من البصل المفروم.

ملعقتين كبيرتين من الدقيق.

كوب من البقسماط المطحون.

ملعقتين كبيرتين من مسحوق الفيجيتار الحار. خطوات عمل كفتة البطاطس المقرمشة على أصولها تقشير البطاطس وغسلها جيداً ثم تسلق في قدر عميق مملوء بأربعة أكواب من الماء.

تحضير طاسة على النار ويسخن فيها القليل من الزيت النباتي.

تقليب اللحمة المفرومة في الزيت حتى يتغير لونها، ثم يتم إضافة البصل المفروم.

تقليب البصل مع اللحمة لمدة عشرة دقائق، ثم يتم فرم أوراق البقدونس الطازج ويضاف إلى الطاسة.

تبهر اللحمة بالفلفل الأسود والملح والقليل من القرفة، ثم ترفع اللحمة عن النار.

تصفية البطاطس من الماء بعد سلقها، ثم يتم هرسها لكي تصبح ذات قوام ناعم.

تشكيل البطاطس على هيئة كرات دائرية ثم يتم حشوها بملعقة من خليط اللحم، ثم تغلق جيدا.

تكرار هذه الخطوة لحين انتهاء كمية البطاطس واللحمة.

خفق البيض في بولة صغيرة مع إضافة القليل من الملح والفلفل الأسود.

غمس كفتة البطاطس في الدقيق ثم في البيض ثم في خليط البقسماط والفيجيتار.

تسخين زيت غزير في مقلاة عميقة واسعة، ثم يتم تحمير كفتة البطاطس لكي تصبح ذات اللون الذهبي.

تصفية كفتة البطاطس من الزيت الزائد ثم توضع على مناديل الطبخ الورقية وتقدم.

يمكن تقديم صوص الكاتشب أو صوص الثومية بجانبها، أو طبق من السلطة الخضراء. عمر شويل - جدة جددي سفرتك.. أسرار عمل كفتة البطاطس على أصولها من غير ما تفك - ثقفني

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