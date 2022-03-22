نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لو سنك أكتر من 25.. ماسك الخميرة لشد الوجه والتخلص من التجاعيد لبشرة صافية كالزجاج وأفتح 3 درجات في المقال التالي

عمر شويل - جدة للحصول على بشرة شبابية دائمًا عليكَ بإتباع ماسك الخميرة لشد الوجه، الخميرة من المواد الطبيعية التي تحتوي على مجموعة من الفيتامينات الهامة لصحة الجسم بصفة عامة والبشرة بصفة خاصة حيث تقاوم الخميرة جفاف البشرة وتعيد لها الحيوية والنضارة وتقضي على الرؤوس السوداء كما تعزز إنتاج الكولاجين إضافة إلى احتوائها على العديد من مضادات الأكسدة.

ماسك الخميرة لشد الوجه

تحتوي الخميرة على العديد من المواد الطبيعية القادرة على شد البشرة حيث تتعدد طرق استخدامات الخميرة.

قناع الخميرة والحليب

يتطلب تحضير هذا الماسك اتباع التالي:

المكونات

قطعة من الخميرة.

ملعقة من الحليب.

الطريقة

أولا تفرك الخميرة جيدًا حتى تتفكك ثم يضاف إليها مقدار الحليب.

بعد ذلك تخلط المكونات حتى يمتزجان تمامًا.

ثم يوزع الخليط على الوجه.

بعد ذلك يترك على الوجه لمدة ربع ساعة.

ثم يفرك الماسك برفق ثم يغسل الوجه بالماء البارد.

قناع الخميرة والعسل

مزيج رائع نظرًا في عملية شد البشرة لتعدد فوائد الخميرة والعسل لتطبيق هذه الوصفة ينبغي اتباع التالي:

المكونات

قطعة من الخميرة.

ملعقة من عسل النحل.

القليل من الماء الدافئ.

الطريقة

أولا يوضع مقدار الخميرة والعسل في وعاء وتخلط المكونات جيدًا.

بعد ذلك يضاف القليل من الماء الدافئ حتى نحصل على قوام سهل الفرد.

ثم يفرد الخليط على الوجه.

بعد ذلك يفضل ترك الخليط على الوجه لمدة 20 دقيقة.

ثم فرك الماسك بلطف ثم غسل الوجه جيدًا بالماء.

قناع الخميرة وماء الورد

يمكن تطبيق هذا الماسك بمكونات سهلة وخطوات بسيطة للحصول على بشرة مشدودة خالية من التجاعيد، وهي كالتالي:

المكونات

قطعة من الخميرة.

ملعقة من ماء الورد.

الطريقة

أولا يضاف ماء الورد إلى الخميرة.

بعد ذلك تخلط المكونات مع بعضها البعض حتى يمتزجان تمامًا.

ثم يوزع المزيج على الوجه.

بعد ذلك يترك لمدة ربع ساعة على الأقل حتى يجف.

ثم يفرك الماسك برفق ثم يغسل الوجه بالماء.

بعد ذلك يفضل مسح الوجه بالقليل من ماء الورد عقب غسل الماسك مباشرة لغلق المسام وترطيب البشرة.

في ختام مقال ماسك الخميرة لشد الوجه حيث تم توضيح العديد من الوصفات الطبيعية للخميرة القادرة على الحماية من التجاعيد وشد البشرة بمفعول البوتكس السحري سواء باستخدام الحليب أو ماء الورد أو العسل نظرًا لتعدد فوائد الخميرة.