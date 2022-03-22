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عمر شويل - جدة طريقة تمويت عصب الضرس في المنزل بالأعشاب ، الالام الاسنان من أكثر الالام التي يمكن أن تؤثر علي حياة الأنسان وباقي الأجهزة الحيوية، فهي من ابشع الالام التي يتعرض لها الانسان

قد يؤدي وجع الانسان الي ظهور الصداع وخاصة أعصاب الدماغ من الربع الخارجي والذي قد يؤثر علي عصب العين والتحكم في الأعصاب

لذلك فقد بحثنا سريعا في علاج طبيعي بعيدا عن المؤثرات التي تؤثر علي صحة الإنسان ، خاصة المواد الكيماوية التي تعرض العين والاعصاب الي التراخي نتيجة استعمالها لمدة فترات طويلة

طريقة تمويت عصب الضرس في المنزل بالأعشاب

علاج الأعشاب والزيوت الطبيعية باتت من أكثر الأمور التي تساعد بشكل كبير وملحوظ في علاج وجع الاسنان وخاصة أن لها تأثير كبير علي تسكين وضمور اعصاب الضرس الرخوي أو المتعرض للضرر ، ومن أكثر الأعشاب والزيوت التي لها أثر كبير في العلاج ما يلي :

زيت القرنفل

من المعروف ان زيت القرنفل يساعد بشكل كبير في وجع الأسنان، فهو من أهم الزيوت التي تدخل في عمل أدوية الأسنان والذي يمكن الاستفادة منه عن طريق وضع ملعقة صغيرة مكان الضرس التي ترغب في تمويت العصب أو تسكينه.

ورق السبانخ

من اكثر المعلومات التي لا يعرفها الكثير أن ورق السبانخ يساعد كثيراً في الالام الأسنان عن طريق مضغ الورق الأخضر ووضعه مكان الوجع ، فهو قادر علي تسكين وسحب العصب المكشوف دون الحاجة الي أي مواد كيميائية.

زيت النعناع

كذلك زيت النعناع يساعد بشكل كبير في تمويت عصب الضرس خاصة اذا تم وضعه بعد تدفئته علي النار بدرجة خفيفة ووضعه علي الضرس الملتهب ، وفي غضون بضع دقائق سوف يتم التسكين بصورة كبيرة.

ورق الجوافة

كذلك ورق الجوافة ، فمن المعروف ان ورق الجوافة يتم غليه ودخوله في تصنيع ادوية علاج الكحة والسعال المزمن ، وذلك لضمان نتيجتها الفعالة ، أما في مقالنا فسوف نضيف الي معلوماتكم ان ورق الجوافة من أكثر الاعشاب التي تساعد في تسكين الالام الخاصة باللاسنات وتمويت العصب الرخوي وكذلك تسكين الضرس الملتهب دون الحاجة الي استعمال الأودية.