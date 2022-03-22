معجزة رهيبة لتبييض البشرة: من اول استخدام بياض كالثلج فوري2022

نقدم لكم معجزة رهيبة لتبييض البشرة ، المعجزة في تفتيح البشرة وإزالة التجاعيد نهائيا خلال فترة بسيطة جدا، حيث يحتوي علي مواد طبيعية تساعد علي التفتيح الفوري، ويعمل ايضا علي إزالة التجاعيد من البشرة بكل سهولة دون أي أضرار جانبية ناتجة عن الماسك، ويعتبر الماسك من أقوي الماسكات التي تساعد بشكل يومي علي تنشيط الدورة الدموية في الوجه مما يساعد علي إزالة التجاعيد نهائيا، ونقدم لكم الآن من خلال موقع ثقفني ومقالنا هذا طريقة عمل معجزة رهيبة لتبييض البشرة وإزالة التجاعيد وبياض كالثلج2022.

مكونات عمل معجزة رهيبة لتبييض البشرة وإزالة التجاعيد من اول استخدام

سوف نتعرف الآن علي بعض المكونات التي سوف يتم استخدامها لتحضير المعجزة الرهيبة في تفتيح البشرة وإزالة التجاعيد نهائيا من البشرة وهي كالاتي:-

معلقتين من زيت الورد.

معلقة كبيرة من الزبادي.

ثلاث معلقة من الحليب البورة.

معلقة كبيرة من نشا الذرة.

ثلاث معالق من ماء الورد.

طريقة التحضير

سوف نتعرف علي طريقة سهلة جدا لتحضير الكريم المعجزة في المنزل بخطوات سهلة للغاية ونتائج مبهرة وتحدي وهي كما يلي:-

نحضر وعاء عميق ونضع بداخلة زيت جونسون والنشا ونخلطهم جيدا حتي تتجانس المكونات جيدا. ثم نضيف عليهم الملح ونخلط جيدا حتي تتجانس جميع المكونات جيد وتصبح لينة. ثم ننزل بماء الورد بتدريج حتي نحصل علي خليط كريمي ولين وجاهز للاستخدام وسوف نحصل علي افضل نتائج.

طريقة الاستخدام

نقدم لكم الآن طريقة سهلة جدا لاستخدام علي البشرة والحصول علي نتائج خرافية من اول استخدام للكريم الرهيب في التفتيح الفوري للبشرة وهي كما يأتي:-

نقوم بغسل البشرة بالغسول الخاص بكم جيدا حتي تصبح نظيفة وخالية من الكريمات أو أي غبار.

نقوم بوضع كمية من الخليط علي البشرة بتساوي وننتظر حتي يجف الكريم جيدا للحصول علي اعلي درجات التفتيح.

نترك الخليط علي البشرة لمدة تتراوح من بين 15 دقيقة إلي 20 دقيقة ثم نغسل البشرة جيدا بالماء الدافئ.

ثم نستخدم مرطب للبشرة ويجب استخدام مرطب يتناسب مع نوع بشرتكم.

نكرر العملية ثلاث مرات في الأسبوع لمدة شهر حتي نحصل علي افضل نتائج بفضل الله.

فوائد معجزة رهيبة لتبييض البشرة بطريقة خرافية ومضمونة

سوف نتعرف الآن علي بعض الفوائد معجزة رهيبة لتبييض البشرة من اول استخدام ونتائج فورية وهي كالتالي:-