خطوة بخطوة.. طريقة عمل شاورما الدجاج السوري مثل المحلات تماماً

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شاورما الدجاج السوري، أصبحت الوصفات والأكلات السوري من أشهر الوجبات الغذائية السريعة التي حققت نجاحاً كبيراً وشهدت إقبالاً واسعاً في جميع أنحاء العالم العربي وخاصة بلاد الشرق، كما كثر تواجدها في الكثير من البلدان العربية وانتشرت العديد من المطاعم السورية المشهورة بوصفاتها اللذيذة والشهية، وتعد شاورما الدجاج السوري من أكثر الوجبات الشائعة التي أحبها الآلاف من الأفراد من الكبار والصغار لما تتميز بمذاقها الطيب واللذيذ، حيث تفننت ربه المنزل في تحضيرها وأصبحت تقدمها في المنزل مثل الجاهزة تماماً، وأصبحت تحضرها بطريقة سهلة وبسيطة دون بذل مجهود، فيمكن تحضير الشاورما باللحم أو بالفراخ وكلاهما مذاقهم شهي ولذيذ. طريقة عمل شاورما الدجاج السوري إليكم مكونات وخطوات طريقة شاورما الدجاج السوري على أصولها في المنزل مث المحلات تماماً. المكونات نصف كيلو من صدور الدجاج المخلية من العظام.

أربعة ملاعق كبيرة من الخل الأبيض.

نصف كوب من الزيت النباتي.

ملعقتين كبيرتين من فصوص الثوم المهروس.

مقدار ملعقتين كبيرتين من صوص الصويا.

علبة صغيرة من الزبادي.

ملعقة كبيرة من صلصة الطماطم.

مقدار ملعقة صغيرة من هريسة الشطة.

ملعقة صغيرة من بودرة البصل.

مقدار ملعقة صغيرة من الملح.

نصف ملعقة صغيرة من مسحوق البابريكا.

ما يعادل نصف ملعقة من بودرة الزنجبيل.

نصف ملعقة من أوراق الزعتر البري.

مقدار ملعقة صغيرة من الكاري.

ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

ربع ملعقة صغيرة من القرفة.

مكعب واحد من مرقة الدجاج. خطوات التحضير تقطيع صدور الدجاج إلى شرائح طويلة رفيعة.

تحضير وعاء متوسط الحجم ثم يوضع فيه شرائح الدجاج، ويضاف إليها الزيت والخل.

مزج الدجاج بالخل والزيت ثم يضاف إليهم عصير الليمون وكافة البهارات الموجودة.

إضافة الملح إلى المزيج ثم تقلب المكونات مع بعضها جيداً، وتترك الدجاج في التتبيلة لمدة أربعة ساعات في الثلاجة.

وضع قدر على النار ويسخن فيه ثلاثة ملاعق كبيرة من الزيت النباتي، ثم يضاف إليها الدجاج بالتتبيلة الخاصة بها.

تقليب الدجاج مع مكعب المرقة وتترك لمدة خمس دقائق ثم ترفع الشاورما عن النار وتحشو بها خبز الشاورما السوري من السلطة والطحينة. أسرار نجاح الشاورما السوري عليك تجميد الفراخ قليلاً حتى يسهل تقطيعها.

تقطع الفراخ إلى شرائح رفيعة.

مراعاة ترك الفراخ المقطعة في التتبيلة ليلة كاملة حتى تتشرب جيداً وعند الاستعجال يمكنك وضعها 4 ساعات.

عند تشويحها عليك استخدام السمن بدلاً من الزيت لإعطائها الطعم المميز مثل المحلات.

قدمي الشاورما ساخنة للاستمتاع بالطعم اللذيذ. عمر شويل - جدة خطوة بخطوة.. طريقة عمل شاورما الدجاج السوري مثل المحلات تماماً - ثقفني

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