طريقة عمل خبز الشوفان الهش بمقادير ناجحة أحلى من الأفران

خبز الشوفان من المخبوزات الصحية الرائعة التي تبحث جميع الأمهات عن طريقة تحضير بالمنزل بدل من شرائه من المخابز بأسعار باهظة الثمن، كما يحتوي الخبز على بعض الفوائد الصحية المذهلة، وبعض العناصر الغذائية الهامة التي تساعد على تقوية عضلات الجسم، كما يعمل على إنقاص الوزن الزائد بشكل جيد، ويعطي الشعور بالشبع لفترة طويلة ويحافظ على سلامة الجسم من السموم والأمراض، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل خبز الشوفان الهش بمقادير ناجحة أحلى من المخابز بكل سهولة بالمنزل.

مكونات خبز الشوفان الهش

يحتوي الخبز على مقادير اقتصادية توجد في كل بيت سوف نتعرف عليها وهى كالتالي:-

ثلاث أكواب من الدقيق الأسمر. كوب من دقيق الشوفان. ٢ ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية. ملعقة صغيرة من الملح. ملعقة صغيرة من السكر. 2 كوب من الماء الدافئ.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير خبز الشوفان الهش بمقادير ناجحة أحلى من المخابز بخطوات سهلة بالمنزل وهى كما يلي:-

نحضر بولة كبيرة ونضع بها جميع المكونات الجافة ونقلبهم جيداً مع بعض.

نقوم بإضافة الماء بالتدريج حتى نحصل على عجينة طرية ومتماسكة.

نغطي العجين ونتركه في مكان دافئ حتى يتضاعف حجمه.

بعد أن يختمر العجين نقوم بتقطيعه إلي كرات متوسطة الحجم.

نقوم بفرد الكرات على سطح مرشوش بالدقيق حتى تصبح الكرات على شكل رغيف الخبز.

أو يتم وضع العجين في قالب الكيك على حسب الأشكال التي ترغبين بها.

نحضر صينية كبيرة ونضع بها ورقة الزبدة ونرص عليها الخبز.

نشعل الفرن على درجة حرارة متوسطة ونتركها حتى تسخن جيداً.

نقوم بوضع الصينية داخل الفرن حتى ينتفخ الخبز وينضج جيداً.

نخرج الصينية من الفرن ونترك الخبز يبرد تماماً ، ثم نقوم بتقديمه بألف صحة وهنا.

نصائح عند عمل خبز الشوفان بالمنزل

توجد نصائح بسيطة يجب التعرف عليها حتى نحصل على خبز هش وخفيف وهى كما يلي:-