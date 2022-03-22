نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 3 أيام تبييض رقبتك والوجه بسرعة وسهولة | العلاجات المنزلية لتبيض الوجه والرقبه من اول مره مجربه وسهله في المقال التالي

عمر شويل - جدة وصفة لتبييض الوجه واليدين هذا ما تسعي له العديد من السيدات نتيجة الاصابة ببعض من المشاكل في البشرة منها البقع الداكنة الاسمرار الغمقان الندوب وغيرها من المشاكل التي تظهر وتصيب الوجه مما يترتب عليه السعي وراء الحل لتلك المشكلة لذلك اليوم نقدم لكل زوار موقعنا ثقفني الكرام خلطات طبيعية لتبييض الوجه والرقبه سريعا.

وصفه لتبيض الوجه والرقبه من اول مره مجربه وسهله

مع وصفة الزبادي والنشا التي تعتبر من أفضل الوصفات الطبيعية التي تساعد على تبييض الوجه والرقبة من اول مره، كونها تحتوي على فيتامين A الذي يلعب دورا هام في تخلص البشرة من البقع الداكنة وتوحيد لونها من خلال وضع ملعقتان من الزبادي وملعقتان من النشا في وعاء وتمزج المكونات معا ثم يوزع الخليط على الوجه بحركات دائرية ثم يترك حتي مرور ساعة قبل أن يشطف بالماء الفاتر، تكرر الوصفة مرة من كل أسبوع لنتيجة ملحوظة.

وصفة الأرز لتبييض الوجه والرقبة

تعد وصفة الأرز من الوصفات المذهلة في تبييض الوجه والرقبة وتستخدم كثيراً في دولة آسيا كونها تنقي البشرة من تواجد الجلد الميت والبكتيريا ومنع الحبوب التي تتسبب في البقع الداكنة، وحين اتباعها لمدة ثلاثة ايام ستحصليز على بشرة افتح عدة درجات.

المكونات

ملعقتان من الدقيق.

ملعقتان من طحين الأرز.

نلعقتانمن الحليب السائل.

الطريقة

عليكي بخلط ملعقتان كبيرتان من طحين الدقيق ويضاف عليهم ملعقتان من طحين الأرز وكذلك يخلط معهم ملعقتان من الحليب السائل. بعد مزج المكونات معا جيدا، يوزع المزيج على الوجه والرقبة ويترك حتي مرور ساعة. ثم يشطف الوجه والرقبة بالماء الفاتر، يستلزم تكرار الوصفة مرة من كل أسبوع.

وصفة الحمص لتفتيح البشرة والرقبه سريعا

مع وصفة الحمص التي تستخدم كمقشر طبيعي للبشرة لازالة الجلد الميت والبقع الداكنة، كما يساعد على تفتيح البشرة، من خلال دمج ملعقة كبيرة من مطحون الحمص الغير مملح ويضاف عليه ملعقة كبيرة من الحليب السائل وتخلط جيدا حتي يتشرب الحمص كمية الحليب تمام ويصبح لديكي خليط بقوام كريمي، ثم يطبق الخليط على الوجه والرقبة باستخدام قطعة قطن نظيفة ثم يترك حتي تمتصه البشرة من بين ساعة أو ساعتين وبعدها يشطف بالماء الدافئ، تكرر الخلطة مرة من كل أسبوع.

مزايا الوصفات الطبيعية في تفتيح البشرة

تعتبر الخلطات الطبيعية هي من افضل المكونات التي تمنحك بشرة صافية حيوية بدون اثار جانبية ترهق البشرة مثال الكريمات التي تباع بمراكز التجميل والتي تتكون من مواد كيماويّة ينتج عنها ظهور الندوب والبقع الداكنة والنمش، بعكس الوصفات الطبيعية التي تتكون من مواد طبيعية 100 ٪ تعمل على تغذية البشرة وتمنحها النتيجة المطلوبة.

العسل النقي لتفتيح البشرة وازالة الهالات السوداء

من افضل الوصفات الفعالة في إزالة الهالات السوداء تحت العينين وكذلك تساعد في تبييض الوجه هي وصفة العسل النقي الذي يمنحك بشرة بدون مشاكل في أقل فترة من بعد الاستخدام، فما عليكي سيدتي غير توزيع كمية قليلة من العسل يمكن اضافة عليه ملعقة صغيرة من عصير الليمون ويترك الخليط على الوجه بعد توزيعه جيدا، ثم يشطف من بعد مرور ساعة على الأقل وستلاحظين نتيجة مذهلة.

خلطة لتفتيح اسمرار الوجه

اسمرار الوجه يعاني منه الكثير من السيدات والفتيات وذلك يرجع لعدة عوامل بيئية، لذلك يفضل اتباع خلطة معجون الطماطم مع النشا للحصول على تفتيح سريعا للوجه والرقبة.

المكونات

ملعقة من معجون الطماطم.

ملعقة من النشا.

الطريقة