نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ذكريات الطفولة.. طريقة عمل الجيلى كولا الاقتصادية مضمونة ونظيفة أحلى من الجاهزة وفرحي أسرتك في المقال التالي

عمر شويل - جدة كثيراً ما يجد الأطفال نوع من الحلوى المصنعة والتي تسمى بالجيلي كولا ويقومون بشرائها، ولكنها قد تحتوي على ألوان صناعية ومواد حافظة قد تضر بصحتهم، ولكن يمكنك عملها في المنزل بطريقة سهلة وبمكونات طبيعية دون الضرر بصحة أولادك، وإليك طريقة عمل الجيلي كولا في المنزل حتى تحافظي على صحة أولادك.

طريقة عمل الجيلي كولا

يمكنك عمل الجيلي كولا في المنزل بكل سهولة وبمكونات متوفرة في كل منزل، وإليك بعض الطرق.

الجيلي كولا والكوكاكولا

يمكنك استخدام الكوكاكولا لصنع الجيلي كولا في المنزل بكل سهولة، وإليك الطريقة فيما يلي:

المكونات

عدد 1 علبة من الجيلي.

وعدد 2 كوب من الكوكاكولا.

نصف كوب من الماء.

عدد 2 ملعقة من السكر البني.

وعدد 1 ملعقة من الجيلاتين.

طريقة التحضير

قومي بتسخين نصف كوب من الماء.

بعد ذلك ضعي الماء الساخن في طبق عميق.

ثم أضيفي إليه الجيلي وقلبي حتى يذوب تماماً.

بعد ذلك قومي بوضع الجيلاتين البودر، وقلبي حتى يذوب.

ثم قومي بأخذ زجاجة وضعي بها الكوكاكولا ورجيها بشدة.

بعد ذلك اسكبي الكوكاكولا على الخليط.

ثم أحضري قالب سيليكون، واسكبي به الخليط.

بعد ذلك قومي بوضعه في الثلاجة حتى يتماسك.

ثم رشي السكر عليه من الخارج وقدميه لأولادك.

جيلي كولا الرمان

يمكنك عمل الجيلي كولا بالرمان بطريقة سهلة وبسيطة، وإليك المكونات فيما يلي:

المكونات

كيس من الجيلي الفراولة.

ملعقة من الجيلاتين البودر.

كوب كبير من الماء الفاتر.

حبة كبيرة من الرمان.

طريقة التحضير

أولا قومي بوضع الماء في إناء على النار واتركيه يغلي جيداً.

بعد ذلك ضعي الجيلي في الماء، وقلبي جيداً حتى يذوب.

ثم قومي بإضافة الجيلاتين البودر وقلبي.

بعد ذلك احضري القوالب السيليكون، وضعي بها حبات الرمان.

ثم قومي بسكب الخليط في القوالب على حبات الرمان.

بعد ذلك ادخلي القوالب الثلاجة، واتركيها حتى تتماسك في مدة تتراوح بين الساعة والساعة ونصف.

ثم قومي برش القليل من السكر على الوجه.

بعد ذلك قدميها لأولادك.

في نهاية المقال فقد قمنا بالحديث عن طريقة عمل الجيلي كولا اللذيذ الذي يطلبه أولادك، وذلك بدلاً من أن يقومو بشرائه حتى تحافظي على صحتهم، وذلك لأن الألوان الصناعية تعمل على الضرر بصحة الجميع سواء كبار أو صغار.