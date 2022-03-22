افضل الاماكن اللي ممكن تشتري منها اجمل فوانيس وزينة رمضان وبأرخص الاسعار

مع قرب دخول شهر رمضان ، بتبدأ كل البيوت المصرية تقريبا تزين البيت بالفوانيس وفروع النور وكل زينة رمضان اللي بتعيشنا اجواء الشهر ، واللي تعتبر من اهم طقوس احتفال المصريين بالشهر الكريم ، والنهاردة من خلال موضوعنا هنشارك معاكم افضل اماكن بيع فوانيس وزينة رمضان ، وبأفضل وارخص الاسعار عشان تزيني البيت من غير ما تبوظي الميزانية.

افضل اماكن بيع فوانيس وزينة رمضان:

1- منطقة تحت الربع:

تحت الربع يعتبر من اهم شوارع حي الدرب الاحمر ، وهو واحد من المناطق الموجود فيها عدد كبير من الآثار الاسلامية ، المنطقة دي هي تعتبر مركز صناعة الفوانيس لان فيها عدد كبير من ورش صناعة الفوانيس بكل اشكالها والوانها وخاماتها من الصاج, الخشب, الزجاج الملون, او قماش الخيامية ، وبيتم عرضها في الشارع بشكل مبهر جدا طول شهر رجب وشعبان ورمضان ، ومن المنطقة دي التجار بيشتروا الفوانيس عشان يوزعوها على باقي مناطق الجمهورية كلها ، وبالتالي انتي لو روحتي تشتري الفانوس من منطقة تحت الربع هيكون بسعر ارخص من اي مكان تاني.

2- شارع الخيامية:

شارع الخيامية موجود في منطقة الازهر على امتداد شارع المعز ، موجود فيه مجموعة من الورش المتخصصة في صناعة منتجات الخيامية ، عشان كده هو يعتبر من ابرز الاماكن لشراء فوانيس رمضان بأشكاله المختلفة ومنها الفوانيس المصنوعة من قماش الخيامية ، او الاقمشة القطيفة المتزينة بالحروف.

3- شارع المعز:

في شارع المعز هتلاقي الفوانيس والمشاكي المصنوعة من الحديد والنحاس والزجاج الملون ، بأشكال والوان مبهرة ومميزة وبجودة عالية جدا ، ولكن في شارع المعز اسعار الفوانيس هتكون اعلى من شوية من الاماكن التانية ، ولكن مازالت ارخص من انك تشتريها من اي جاليري في اي مكان تاني.

4- منطقة السيدة زينب والحسين:

منطقة الحسين والسيدة زينب هنلاقي انها بتنتشر فيها الشوادر اللي بتبيع كل مستلزمات رمضان ، ومنها الفوانيس بأشكالها المختلفة الخشب, المعدن, والخيامية ، وهتلاقي هناك فوانيس صينية مستوردة وفوانيس صناعة مصرية.

5- حارة المزين:

حارة المزين موجودة في منطقة الموسكي قدام محل النمرسي ، وفيها كتير من محلات بيع الفوانيس بأشكال مختلفة منها النحاس, الخشب, الزجاج.

6- حارة اليهود:

حارة اليهود تعتبر من اكبر الاسواق الموجودة في منطقة العتبة ، وكمان هنلاقي فيها كتير من محلات بيع الفوانيس بأشكال واحجام مختلفة.

اسعار فوانيس وزينة رمضان:

اسعار الفوانيس بتختلف حسب شكلها, حجمها, الخامة المصنوعة منها ، والنهاردة جمعنالكم الاسعار التقريبية لفوانيس وزينة رمضان.

– الفانوس البلاستيك بحجم صغير: ده يعتبر ارخص نوع سعره بيبدأ من 10 جنية لحد 100 جنية.

– سعره بيبدأ تقريبا من 25 جنية ل 30 جنية.

– الفانوس الخشب بحجم متوسط: سعره بيبدأ من 50 جنية ل 80 جنية.

– الفانوس الخشب بحجم كبير: بيبدأ سعره من 250 جنية ل 300 جنية.

– الفانوس الصاج بطول 1.5 متر: سعره بيبدأ من 750 جنية ل 900 جنية.

– الفانوس الصاج بطول 2.5 متر: سعره تقريبا بيوصل ل 1700 جنية.

– فوانيس الخيامية: سعرها بيبدأ من 25 جنية وبتوصل لحد 250 جنية ، حسب حجمها.

– الفوانيس الخرز: سعرها بيبدأ من 50 جنية وبتوصل لحد 400 جنية ، حسب حجمها.

– فوانيس الاطفال المتحركة اللي فيها اضاءة: سعرها بيوصل تقريبا ل 300 جنية.

– فروع نور زينة رمضان: سعرها بيبدأ من 50 جنية وبتوصل لحد 300 جنية.

– فروع زينة رمضان المعلقة: اسعارها بتبدأ من 35 جنية لحد 120 جنية.

– سعر مفارش الترابيزة بأشكال رمضانية: سعرها بيبدأ تقريبا من 150 جنية وممكن تزيد حسب حجم المفرش.

– اكياس المخدات بأشكال رمضانية: اسعارها بتبدأ من 50 جنية لحد 100 جنية.

افكار لديكور رمضاني في البيت