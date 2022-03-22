افضل الاماكن اللي ممكن تشتري منها اجمل فوانيس وزينة رمضان وبأرخص الاسعار

مع قرب دخول شهر رمضان ، بتبدأ كل البيوت المصرية تقريبا تزين البيت بالفوانيس وفروع النور وكل زينة رمضان اللي بتعيشنا اجواء الشهر ، واللي تعتبر من اهم طقوس احتفال المصريين بالشهر الكريم ، والنهاردة من خلال موضوعنا هنشارك معاكم افضل اماكن بيع فوانيس وزينة رمضان ، وبأفضل وارخص الاسعار عشان تزيني البيت من غير ما تبوظي الميزانية.
افضل اماكن بيع فوانيس وزينة رمضان:
1- منطقة تحت الربع:
تحت الربع يعتبر من اهم شوارع حي الدرب الاحمر ، وهو واحد من المناطق الموجود فيها عدد كبير من الآثار الاسلامية ، المنطقة دي هي تعتبر مركز صناعة الفوانيس لان فيها عدد كبير من ورش صناعة الفوانيس بكل اشكالها والوانها وخاماتها من الصاج, الخشب, الزجاج الملون, او قماش الخيامية ، وبيتم عرضها في الشارع بشكل مبهر جدا طول شهر رجب وشعبان ورمضان ، ومن المنطقة دي التجار بيشتروا الفوانيس عشان يوزعوها على باقي مناطق الجمهورية كلها ، وبالتالي انتي لو روحتي تشتري الفانوس من منطقة تحت الربع هيكون بسعر ارخص من اي مكان تاني.
2- شارع الخيامية:
شارع الخيامية موجود في منطقة الازهر على امتداد شارع المعز ، موجود فيه مجموعة من الورش المتخصصة في صناعة منتجات الخيامية ، عشان كده هو يعتبر من ابرز الاماكن لشراء فوانيس رمضان بأشكاله المختلفة ومنها الفوانيس المصنوعة من قماش الخيامية ، او الاقمشة القطيفة المتزينة بالحروف.
3- شارع المعز:
في شارع المعز هتلاقي الفوانيس والمشاكي المصنوعة من الحديد والنحاس والزجاج الملون ، بأشكال والوان مبهرة ومميزة وبجودة عالية جدا ، ولكن في شارع المعز اسعار الفوانيس هتكون اعلى من شوية من الاماكن التانية ، ولكن مازالت ارخص من انك تشتريها من اي جاليري في اي مكان تاني.
4- منطقة السيدة زينب والحسين:
منطقة الحسين والسيدة زينب هنلاقي انها بتنتشر فيها الشوادر اللي بتبيع كل مستلزمات رمضان ، ومنها الفوانيس بأشكالها المختلفة الخشب, المعدن, والخيامية ، وهتلاقي هناك فوانيس صينية مستوردة وفوانيس صناعة مصرية.
5- حارة المزين:
حارة المزين موجودة في منطقة الموسكي قدام محل النمرسي ، وفيها كتير من محلات بيع الفوانيس بأشكال مختلفة منها النحاس, الخشب, الزجاج.
6- حارة اليهود:
حارة اليهود تعتبر من اكبر الاسواق الموجودة في منطقة العتبة ، وكمان هنلاقي فيها كتير من محلات بيع الفوانيس بأشكال واحجام مختلفة.
اسعار فوانيس وزينة رمضان:
اسعار الفوانيس بتختلف حسب شكلها, حجمها, الخامة المصنوعة منها ، والنهاردة جمعنالكم الاسعار التقريبية لفوانيس وزينة رمضان.
– الفانوس البلاستيك بحجم صغير: ده يعتبر ارخص نوع سعره بيبدأ من 10 جنية لحد 100 جنية.
– سعره بيبدأ تقريبا من 25 جنية ل 30 جنية.
– الفانوس الخشب بحجم متوسط: سعره بيبدأ من 50 جنية ل 80 جنية.
– الفانوس الخشب بحجم كبير: بيبدأ سعره من 250 جنية ل 300 جنية.
– الفانوس الصاج بطول 1.5 متر: سعره بيبدأ من 750 جنية ل 900 جنية.
– الفانوس الصاج بطول 2.5 متر: سعره تقريبا بيوصل ل 1700 جنية.
– فوانيس الخيامية: سعرها بيبدأ من 25 جنية وبتوصل لحد 250 جنية ، حسب حجمها.
– الفوانيس الخرز: سعرها بيبدأ من 50 جنية وبتوصل لحد 400 جنية ، حسب حجمها.
– فوانيس الاطفال المتحركة اللي فيها اضاءة: سعرها بيوصل تقريبا ل 300 جنية.
– فروع نور زينة رمضان: سعرها بيبدأ من 50 جنية وبتوصل لحد 300 جنية.
– فروع زينة رمضان المعلقة: اسعارها بتبدأ من 35 جنية لحد 120 جنية.
– سعر مفارش الترابيزة بأشكال رمضانية: سعرها بيبدأ تقريبا من 150 جنية وممكن تزيد حسب حجم المفرش.
– اكياس المخدات بأشكال رمضانية: اسعارها بتبدأ من 50 جنية لحد 100 جنية.
افكار لديكور رمضاني في البيت
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر افضل الاماكن اللي ممكن تشتري منها اجمل فوانيس وزينة رمضان وبأرخص الاسعار على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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