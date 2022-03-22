لعشاق البني الكستنائي.. صبغ الشعر بالحناء والقهوة لإطلالة ساحرة وتغطية للشيب 100% بدون صبغات ضارة

يتساءل الكثيرون عن طريقة صبغ الشعر بالحناء والقهوة باعتبارها إحدى الطرق الفعالة في تجديد لون الشعر بأمان تام، تعد الحناء من الطرق التقليدية القديمة المفيدة في صبغ الشعر كما يفضل البعض إضافة بعض المواد الطبيعية الفعالة إليها الأمر الذي يعزز لونها حيث ينتج عن خلط الحناء مع القهوة مزيج رائع ونتائج مذهلة ولون مميز جذاب.

صبغ الشعر بالحناء والقهوة

يتميز هذا الخليط الرائع من القهوة والحناء بقدرته الكبيرة على تغيير لون الشعر وتجديده بمكونات سهلة وخطوات بسيطة، وهي كالتالي:

المكونات

كوب ماء دافئ.

3 ملاعق كبيرة من الحناء.

ملعقتان كبيرتان من القهوة الغامقة.

½ كوب من الخل الأبيض.

2 ملعقة من زيت الزيتون.

قفازات.

غطاء رأس أو كيس بلاستيك.

صبغ الشعر باللون البني

نضع مقدار الماء الدافئ في وعاء كبير مع مراعاة عدم غلي الماء والاكتفاء بتسخينه فقط.

بعد ذلك تضاف الحناء بالتدريج على الماء الدافئ مع التقليب.

ثم يضاف مقدار القهوة إلى الخليط السابق مع التقليب المستمر.

بعد ذلك يتم إضافة الخل وزيت الزيتون إلى المزيج ويقلب جيدًا حتى تختلط المكونات مع بعضها.

ثم يمكن إضافة القليل من الماء عند الحاجة وذلك للحصول على خليط بسيط التماسك يسهل تثبيته على الشعر.

بعد ذلك يعجن الخليط باستخدام اليد ويفضل ارتداء قفازات بلاستيكية عازلة لمنع التصاق العجين باليد كما يفضل البعض

ثم استخدام القليل من الفازلين كمادة عازلة على اليدين وفي مقدمة الرأس لتجنب التصاق العجين نظرًا للتأثير القوي الذي تتركه الحناء على الجلد.

يفضل غسل الشعر جيدًا قبل البدء في تطبيق هذه الوصفة على الشعر للتأكد من التخلص من الزيوت والأوساخ المتراكمة على الشعر.

يوزع الخليط على الشعر ويفضل تقسيم الشعر إلى أجزاء حتى تتمكن من توزيع الخليط على كل أجزاء الشعر.

للحصول على النتيجة المطلوبة يفضل تغطية الشعر بإحكام باستخدام غطاء الرأس أو كيس بلاستيك.

يترك الخليط على الشعر لمدة 6 ساعات على الأقل.

يفرك الخليط ثم يغسل الشعر جيدًا بماء فاتر وشامبو.

في نهاية مقال صبغ الشعر بالحناء والقهوة حيث تم التعرف على طريقة عمل صبغة للشعر باستخدام مواد طبيعية فعالة وآمنة ألا وهي القهوة والحناء بدلًا من استخدام الصبغات الكيميائية التي تلحق ضررًا بالغًا بالشعر وتعرضه للتلف والتساقط.