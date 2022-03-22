بكوب زبادي اصنعي فطائر البوريك بالجبنة وتعرفي على سر قوامها الهش وطعمها اللذيذ

فطائر البوريك بالجبنة من المخبوزات الجميلة سريعة التحضير وتتميز بقوامها الهش وشكلها الرائع الذي يجذب عدد كبير من الناس إليها، كما يعرف بطعمه ورائحته الجميلة التي تميزه عن المخبوزات الأخرى، كما يحتوي على بعض المكونات البسيطة التي تساعدنا على القيام بصنعه في البيت بكل سهولة بدل من شرائه من الخارج بأسعار غالية الثمن، ويمكن تزينه بحبة البركة، أو السمسم، على حسب الرغبة، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل فطائر البوريك بالجبنة ألذ وأطعم المخبوزات الهشة المحببة لدى الكثير من الناس.

مكونات عمل فطائر البوريك بالجبنة اللذيذ

يتكون من بعض المكونات البسيطة سوف نتعرف عليها وهى كالتالي.

ثلاث أكواب من الدقيق.

ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

ملعقة كبيرة من السكر.

ربع كوب من الزيت.

ثلاث ملاعق كبيرة من الحليب البودرة.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

كوب من الزبادي.

كوب ونصف من الماء الدافئ.

ملعقة صغيرة من الخل الأبيض.

طبق صغير من الجبنة الموزريلا.

طبق صغير من الجبنة البيضاء.

نصف كوب من الزيتون المقطع.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير فطائر البوريك بالجبنة لتحضير وجبة عشاء اقتصادية وسريعة بكل سهولة بالمنزل وهى كما يلي:-

نحضر وعاء كبير ونضع به جميع المكونات الجافة ونقلبهم مع بعض. نقوم بإضافة الزيت والزبادي للخليط ونقلب جميع المكونات مع بعضها. ثم نقوم بإضافة الماء بالتدريج حتى نحصل على عجينة طرية ومتماسكة. نغطي العجين ونتركه لمدة نصف ساعة حتى يتضاعف حجمه. ثم نقوم بتقطيع العجين إلي كرات صغيرة الحجم، ثم نتركها حتى ترتاح. نقوم بفرد كرات العجين على شكل دائرة مناسبة الحجم.

طريقة تجهيز فطائر البوريك بالجبنة

سوف نتعرف على بعض الخطوات البسيطة التي يجب اتباعها عند حشو الفطائر وهى كالتالي:-