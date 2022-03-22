بمكونات إقتصادية اعملي البانيه المشوي بالزبادي بطعم رائع ومذاق مميز لعشاء صحي

يعد البانيه المشوي بالزبادي من الوجبات الخفيفة والشهية التي يتم تقديمها بجانب السلطات والأرز، وهنا سوف نقدمها بطريقة بسيطة وسهلة حتى تستطيع الأمهات تحضيرها بسهولة في المنزل وبطريقة ناجحة مثل المطاعم، كما تحتوي هذه الوجبة من مكونات بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل وهي الدجاج والزبادي والتوابل، كما أن طريقة تحضيره لا تأخذ الكثير من الوقت وهو مفيد جداً للصحة لأنه يقدم بطريقة خالية من الدهون، وهنا من خلال موقعنا ثقفني سوف نتعرف على طريقة عمل البانيه المشوي بالزبادي بطعم مميز في البيت.

مقادير عمل البانيه المشوي بالزبادي

لتحضير البانيه المشوي بالزبادي بطعم مميز ونكهة رائعة يجب توافر بعض المقادير البسيطة هيا بنا نتعرف عليها وهي كالآتي:-

٢ علبة من الزبادي.

٦ من صدور الدجاج المخلية.

نصف كوب من زيت الزيتون.

٦ فصوص من الثوم المهروس.

ملعقتان صغيرتان من الملح.

ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

حبة كبيرة من البصل المفروم.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود المطحون.

طريقة الإعداد والتحضير

لتحضير البانيه المشوي بالزبادي بطريقة بسيطة وطعم مميز يجب إتباع هذه الخطوات هيا بنا نتعرف عليها وهي كما يلي:-

نحضر وعاء عميق من البلاستيك ونقوم بخلط الزبادي مع حبة البصل المفروم وفصوص الثوم المهروس ونقلبهم جيداً. بعد ذلك نقوم بإضافة عصير الليمون ونصف كوب من الزيت ورشة من الملح مع رشة من الفلفل الأسود مع الاستمرار بالخلط حتى تتداخل المكونات. ثم نخرج منها القليل، بعد ذلك نقوم بوضع صدور الدجاج في الوعاء الموجود به تتبيلة الزبادي. بعد ذلك نغطي الوعاء وندخله الثلاجة لمدة لا تقل عن ٣ ساعات حتى تمتص المكونات ايضاً يمكن تركها لمدة ليلة كاملة حسب الرغبة. ثم نقوم بشوي صدور الدجاج باستخدام شواية مع التهوية حتى تمام النضج. بعد ذلك نقوم بسكب تتبيلة الزبادي التي أخرجناها سابقا على صدور الدجاج المشوية. ثم نضعها على طبق التقديم بجانب السلطات والأرز الأبيض وتصبح جاهزة للتقديم. وهنا نكون قد قدمنا أحلى طبق بانيه مشوي بالزبادي لأحلى مشاهدين وبالهنا والشفا.

صدور الدجاج بالصوص الأبيض

سوف نقدم طريقة تحضير سهلة وبسيطة لتحضير صدور الدجاج بالصوص الأبيض هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-