نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بدون سيشوار أو مكواة.. تنعيم الشعر في دقائق بالخلطة السحرية الطبيعية مضمونة 100% ومجربة في المقال التالي

عمر شويل - جدة إذا كنت تبحثين عن طرق تنعيم الشعر في دقائق فإننا أتينا بالحل المناسب لكي، فإن الشعر يحتاج إلى الاهتمام بشكل مستمر، ويحتاج إلى عمل الوصفات الطبيعية واستخدام الزيوت الطبيعية الغير مضرة به حتى ينمو بشكل صحي وطبيعي، أما من أجل التنعيم فهناك أكثر من طريقة تجعل شعرك كالحرير وفي وقت بسيط جداً، تعالي معنا لتتعلمي كيفية تنعيم شعرك في دقائق معدودة.

تنعيم الشعر في دقائق

إليك الآن أكثر من وصفة طبيعية فعالة في فرد الشعر وتنعيمه ليصبح مثل الحرير، وعليك أن تعرفي أن هذه الوصفات لا تسبب أي ضرر للشعر ولا تؤثر على نعومته.

الحلبة والحناء لتنعيم الشعر

للحناء فعالية كبيرة في تنعيم الشعر وسوف ترين ذلك بنفسك:

المكونات

عدد ٢ ملعقة من الحناء.

وعدد ١ ملعقة من الحليب.

عدد ٣ ملاعق من القهوة.

مقدار ربع كوب من النعناع.

فرد الشعر الخشن

نقوم بوضع جميع هذه المكونات مع بعضها في وعاء صغير.

ثم نقوم بتقليب هذه المكونات جيداً حتى يمتزجون ونحصل منها على خليط متماسك.

نقوم بتوزيع هذا الخليط على الشعر من الجذور وحتى نصل إلى الأطراف ويجب أن يصل لكل جوانب الشعر.

ترك هذا الخليط على الشعر لمدة نصف ساعة أو ساعة ثم يتم غسل الشعر بالماء الفاتر والشامبو.

الموز والعسل لتنعيم الشعر

يعمل الموز والعسل على تنعيم الشعر بشكل كبير وفي وقت سريع:

المكونات

نصف حبة من الموز.

نصف ملعقة كبيرة من العسل.

١ ملعقة من الزبادي.

١ ملعقة من زيت الزيتون.

نصف كوب من التوت.

الطريقة

يتم خلط جميع هذه المكونات مع بعضها في وعاء حتى يصبح خليط متماسك.

فرد الشعر ثم وضع هذا الخليط عليه بشكل كامل بدءاً من الجذور وحتى الأطراف.

يتم ارتداء كيس بلاستيكي أو بونيه استحمام وتركه من ٣٠ إلى ٦٠ دقيقة.

يغسل الشعر بعد ذلك بالماء الفاتر والشامبو أو البلسم المناسب لشعرك.

من خلال هذه الوصفات لتنعيم الشعر في دقائق سوف يصبح شعرك وكأنه مفرود باستخدام السيشوار، فلن تحتاجي بعد ذلك إلى الذهاب لمراكز التجميل من أجل فرد شعرك وستحصلين على شعر ناعم كالحرير بمكونات طبيعية فقط.