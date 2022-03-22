هتطلب كمالة.. طريقة عمل دقة الكشرى المصرى زى المحلات هتخليه حكاية وتطلب تانى

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عمر شويل - جدة طريقة عمل دقة الكشرى المصرى زى المحلات حيث يعتبر الكشري من الأكلات المصرية الأصيلة والتي تعتبر من الاكلات الموفرة التي تقوم المرأة المصرية عملها في أواخر أيام الشهر، ويعتبر من الأكلات التي تحتوي على الكثير من المواد المفيدة، وتبحث السيدات عن طريقة دقة الكشري المصري والتي سوف نقوم بعرضها عليك من خلال المقال.

طريقة عمل دقة الكشرى المصرى زى المحلات

يمكنك عمل الكشري المصري بطريقة سهلة وبسيطة، وأيضاً الدقة الخاصة بـ الكشري بكل سهولة وبمكونات بسيطة، وإليك بعض الطرق.

دقة الكشري على البوتاجاز

يمكنك عمل الدقة الخاصة بـ الكشري بالطريقة التالية:

المكونات:

عدد 2 ملعقة كبيرة من زيت الطعام.

وعدد 2 فص من الثوم.

عدد 2 ملعقة كبيرة من الخل الأبيض.

وعدد 1 ملعقة كبيرة من الليمون.

عدد 1 ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ملح طعام حسب الرغبة.

وعدد 1 ملعقة من الكزبرة الجافة.

عدد 1 ملعقة صغيرة من الكمون.

كوب من الماء.

طريقة التحضير:

أولا قومي بتحضير طاسة عميقة وضعي بها كمية الزيت النباتي.

بعد ذلك ضعي الطاسة على النار، واتركي الزيت حتى يصبح ساخن.

ثم قومي بتقشير الثوم، ثم قومي بهرسه جيداً.

بعد ذلك ضعي الثوم المهروس على الزيت وقلبي حتى يصبح لونه ذهبياً.

ثم قومي بوضع خل الطعام على الثوم، واتركيه يغلي غلوتين.

بعد ذلك ضعي الملح والفلفل الأسود.

ثم أضيفي إليهم الكمون والكزبرة.

بعد ذلك ضعي كوب الماء على الخليط واتركيه يغلي غلوة واحدة، ثم ارفعيه من على النار واتركيه يبرد تماماً.

طريقة أخرى لعمل دقة الكشري

قومي بعمل دقة الكشري بهذه الطريقة السهلة.

المكونات:

ملعقتان من الكمون.

سبعة ملاعق كبيرة من عصير الليمون.

ملعقتان من زيت الطعام.

حبة من الفلفل الأحمر الحار مقطع.

ثوم مهروس.

سبعة ملاعق كبيرة من الخل الأبيض.

نصف كوب من الماء.

طريقة التحضير:

أولا قومي بوضع زيت الطعام في وعاء على النار.

بعد ذلك أضيفي إليه الثوم، وقلبي جيداً.

ثم قومي بوضع الفلفل المقطع وقلبيهم.

بعد ذلك أضيفي الكمون والملح.

ثم قومي بوضع الليمون والخل واتركيه حتى يغلي جيداً.

بعد ذلك ضعي الماء عليه واتركيه يبرد.

في نهاية المقال فقد تحدثنا عن طريقة عمل دقة الكشرى المصرى زى المحلات، وذلك من خلال عرض طريقتين مختلفتين بالمكونات وطريقة التحضير، فقومي بتحضيرها وذلك لأن الكشري لا يمكن تناوله بدون هذه الدقة.