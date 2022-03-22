لغدوة على قد الايد.. كفتة الدجاج المقلية لذيذة واقتصادية بنصف كيلو بانية تكفي 5 افراد

تعتبر كفتة الدجاج من الأكلات اللذيذة التي يعشقها الكبار والصغار، ويمكن تناولها مع المعكرونة والسلطة، أو تناولها سندويشات في الرحلات والمدرسة والنادي، وتتميز بأنها يوجد بها الكثير من العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم، كما أن طريقة تحضيرها سهلة وبسيطة وتتم في أسرع وقت ممكن، حيث يلجأ إلى تحضيرها الكثير من السيدات العاملات.

كفتة الدجاج

تتصدر محركات البحث طريقة عمل كفتة الفراخ حيث انها من الأكلات الاقتصادية، يمكن تحضير الكفتة مقلية بالدجاج بكل سهولة وبمكونات بسيطة، ولابد من متابعة المقال لكي يتم تحضير كفتة الفراخ أفضل من المحلات.

مقادير كفتة الفراخ

نصف كيلو من صدور الدجاج.

4 حبات من البطاطس.

بيضة واحدة.

كمية مناسبة من البقسماط المطحون.

ملعقة صغيرة واحدة من الملح.

وملعقة صغيرة واحدة من الكزبرة الجافة.

رشة من الفلفل الأسود.

نصف كوب من البقدونس المفروم.

حبة كبيرة واحدة من البصل.

نصف ملعقة صغيرة من الثوم المفروم.

زيت غزير للقلي.

ملعقة صغيرة واحدة من بهارات الدجاج.

طريقة عمل كفتة الفراخ المقلية

أولا يتم غسل الدجاج جيدًا بالماء والخل ووضعها في الكبة لكي يتم فرمها.

بعد ذلك نغسل البطاطس جيدًا من الأتربة العالقة بها ونضعها في وعاء كبير به ماء ونضعها على النار.

ثم تترك البطاطس حتى تنضج تمامًا ثم نرفعها من على النار.

بعد ذلك نقوم بهرس البطاطس جيدًا حتى يصبح قوامها ناعمًا.

ثم نقوم بوضع البطاطس المهروسة على الدجاج، ويتم إضافة الملح والفلفل الأسود والبهارات والكزبرة والبقدونس والبصل والثوم.

بعد ذلك يتم تقليب جميع المكونات مع بعضها حتى يتم الحصول على خليط متجانس.

ثم يتم تشكيل الخليط إلى أقراص صغيرة الحجم، أو كرات صغيرة على حسب الرغبة.

بعد ذلك يتم إحضار البقسماط في طبق، وإحضار وعاء صغير ووضع البيضة أيضًا ٤يه وتقليبها جيدًا.

ثم يتم وضع كرات الدجاج في البيض وبعدها يتم إخراجها ووضعها في البقسماط.

بعد ذلك نستمر في تكرار هذه العملية حتى الإنتهاء من الكمية الموجودة بالكامل.

ثم يتم وضعها في صينية كبيرة ووضعها في الثلاجة لمدة لا تقل عن نصف ساعة حتى ترتاح.

بعد ذلك نحضر مقلاة ونضع فيها الزيت الغزير ونضعه على النار ونتركه حتى يسخن جيدًا.

ثم يتم وضع كرات الدجاج في الزيت ويتم التقليب على جميع الجوانب حتى تأخذ اللون الذهبي.

بعد ذلك ترفع كرات الدجاج على أوراق المطبخ، وتقدم في أطباق التقديم.

في نهاية مقال كفتة الدجاج ذكرنا المكونات التي يتم الحاجة إليها عند تحضير الدجاج، وذكرنا الخطوات التوضيحية بالتفصيل التي يتم اتباعها في التحضير للحصول على أشهى وألذ كرات دجاج، وهذه الطريقة من أسهل الطرق التي يتم اتباعها.