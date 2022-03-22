لو بشرتك خمرية.. صبغ الشعر بني محمر نحاسي لبشرة مشرقة ومنورة وشعر ناعم بدون صبغات

إذا كنت تريدين صبغ الشعر بني محمر نحاسي ولا تعرفين الطريقة الصحيحة من أجل صبغ الشعر فهذا المقال مخصص لكِ، فإن صبغ الشعر يتم من خلال مجموعة من الخطوات البسيطة ولكن من المهم الدقة في التنفيذ للحصول على اللون الذي ترغبين به، وفي خلال ساعة سيصبح شعرك أحمر نحاسي وسوف تعجبين به كثيراً.

صبغ الشعر بني محمر نحاسي

قد أتينا لك بأفضل طريقة وهي الطريقة الوحيدة الفعالة التي تستخدم في صبغ الشعر وتجعلك تحصلين على اللون المطلوب، وذلك من خلال:

المكونات

بودرة حناء بلون أخضر بمقدار ١٠ ملاعق.

القهوة العربية بمقدار ١ ملعقة كبيرة.

عدد ٢ ليمونة من الليمون الحامض.

عدد ١ بيضة متوسطة الحجم.

١ كوب صغير من زيت جوز الهند.

نصف كوب صغير من خل التفاح.

كمية من الماء الساخن.

صبغ الشعر بالحناء طبيعياً

نضع الكميات التي تم تحضيرها من بودرة الحناء والقهوة في وعاء بلاستيكي صغير وتقليبهم جيداً مع بعضهم.

نقوم بإضافة خل التفاح على هذا الخليط ثم يتم تقليبهم جيداً ليصبح الخليط ناعم ولا يوجد به تكتلات.

نأتي بالبيضة ونفصل الصفار عن البياض ثم نقوم بوضع البياض على الخليط الذي أعددناه.

بعد ذلك نقوم بوضع عصير الليمون ومن بعده نضع الماء الساخن ثم نعمل على تقليب جميع هذه المكونات مع بعضها حتى نحصل على قوام يشبه قوام الصبغة الجاهزة.

نحفظ هذا الخليط في وعاء مغلق لمدة نصف ساعة.

نقوم بوضع زيت جوز الهند على الشعر من الجذور حتى الأطراف حتى لا تصطدم الصبغة بفروة الرأس بشكل مباشر.

نقوم بعد ذلك بارتداء قفازات بلاستيكية والبدء في وضع خليط الصبغة على الشعر، مع الحرص على وصولها لكل جوانب الشعر.

بعد وضع الصبغة على كل شعرك يتم ارتداء كيس بلاستيكي ونتركه لمدة ٣ أو ٤ ساعات على الشعر.

بعد ذلك يتم غسل الشعر باستخدام الشامبو المناسب لشعرك.

وبذلك تكونين استطعتي صبغ الشعر بني محمر نحاسي وهذا هو اللون الذي ترغبين به بالضبط دون أن نكلفك مبالغ كبيرة مثل التي يتم دفعها مراكز التجميل، ويمكنك عمل هذه الوصفة كلما كانت لديكِ رغبة في صبغ شعرك.