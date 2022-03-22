لوجه أبيض كالقمر.. كريم الأرز الكوري الرهيب لتبيض البشرة وشدها وانسي الهالات والتجاعيد والبقع

تتساءل الكثير من الفتيات عن كريم الأرز الكوري الرهيب لتبيض البشرة الذي حقق نتائج مذهلة في التخلص من الاسمرار والبقع الداكنة، والذي يعمل على تبييض البشرة بشكل كبير للغاية بجانب أنه يعمل على تجديد خلايا البشرة مما يعطيها النضارة والحيوية، كما أنه يعمل على التخلص من التجاعيد والخطوط الرفيعة وعلامات التقدم في السن.

كريم الأرز الكوري الرهيب لتبيض البشرة

من أهم ما يميز الكريم أنه طبيعي، وذلك على عكس الكريمات الأخرى التي تباع في الأسواق التي تحتوي على المواد الكيميائية الضارة، بالإضافة إلى أنه غير مكلف نهائيًا.

المكونات

2 ملعقة كبيرة من مسحوق النشا.

2 ملعقة كبيرة من الأرز المطحون.

كمية مناسبة من ماء الورد.

ماسك التفتيح السريع

نحضر وعاء صغير ونضع فيه الأرز المطحون ناعم، ونضع عليه النشا.

نضيف ماء الورد إليهم ويتم التقليب جيدًا حتى الحصول إلى القوام الكريمي.

يغسل الوجه بالماء الفاتر أولًا والغسول الخاص بالوجه للتخلص من كافة الاتساخات، والدهون وبقايا المكياج والأتربة الموجودة على البشرة.

يتم تجفيف الوجه حتى يلتصق الخليط بالوجه.

يوضع الخليط على الوجه ويوزع على الوجه كاملًا.

يترك الخليط على الوجه مدة لا تقل عن نصف ساعة، وبعدها يغسل الوجه جيدًا بالماء الفاتر.

يجفف الوجه ويوضع عليه ماء الورد الطبيعي لأنه يستخدم كتونر لإغلاق المسام حتى لا تدخل الأتربة في مسام الجلد وتعمل على تكوين الحبوب والبثور السوداء.

بعدها يتم وضع الكريم المرطب الذي يتناسب مع نوع البشرة للحصول على أعلى درجة من التبييض والنضارة والترطيب.

يتم الاستمرار على استخدام هذا الكريم مرتين أو ثلاثة مرات في الأسبوع لتحقيق نتائج فعالة في التبييض.

يمكن استخدامه على اليدين والرقبة أيضًا كما تستخدمه الفتيات التي تقبل على الزواج على الجسم بالكامل.

في نهاية مقال كريم الأرز الكوري الرهيب لتبيض البشرة تحدثنا عن أهم الفوائد الموجودة في هذا الكريم الذي جعل عليه إقبال كبير في الاستخدام، كما تحدثنا عن المكونات الأساسية التي يتم الحاجة إليها عند تحضيره، والخطوات التي يتم تحضيره بها.